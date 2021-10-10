  • BIST 1.398,000
  • Altın 506,55
  • Dolar 8,9300
  • Euro 10,3300
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Meclis yarın toplanmayı deneyecek!

» »
Meclis yarın toplanmayı deneyecek!
Meclis yarın toplanmayı deneyecek!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun gündeminde, “Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”, “Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ve “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” bulunuyor.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, gündemde yer alan tasarı ve öneriler ise şunlardır:

“Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Emeklilik (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi, Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı (Y.T.No:230/4/2021) ve Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komitenin Tasarıya İlişkin Raporu.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğu Akdeniz’de Navtex gerginliği09 Ekim 2021 Cumartesi 23:05
  • Canaltay: Posta Daı̇resı̇nı̇n önündekı̇ engellerı̇ kaldırmak ı̇çı̇n çalışmaya devam edeceğı̇z09 Ekim 2021 Cumartesi 18:12
  • Taçoy: Türkiye’nin isminin birileri tarafından UBP kurultayına karıştırılmak isteniyor09 Ekim 2021 Cumartesi 18:07
  • Hava nasıl olacak?09 Ekim 2021 Cumartesi 15:25
  • Yerbilim Mühendisleri Odası, Bakan Arıklı’yı Arazi Konusundaki Kararından Vazgeçmeye Çağırdı09 Ekim 2021 Cumartesi 14:16
  • Güney'de Covid-19 tedbirleri kontrollü şekilde hafifletildi09 Ekim 2021 Cumartesi 14:08
  • Mormenekşe ve Girne'de yangın09 Ekim 2021 Cumartesi 12:31
  • 17 yeni yurttaş daha09 Ekim 2021 Cumartesi 12:17
  • Cumhurbaşkanı Tatar, 20. Uluslararası Zeytinlik Festivali Açılış Töreni’ne katıldı09 Ekim 2021 Cumartesi 12:05
  • Şans Mağusa'ya Güldü09 Ekim 2021 Cumartesi 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti