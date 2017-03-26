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Meclis yarın yasama görevini yerine getirmek üzere toplanacak

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Meclis yarın yasama görevini yerine getirmek üzere toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da Sibel Siber başkanlığında toplanarak yasama görevini yerine getirecek.

Genel kurulun yarınki gündeminde Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Değişiklik, Harita Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik ve Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Değişiklik yasaları bulunuyor.

Genel Kurul yarın ayrıca Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Yasa Tasarısı ile Sayıştay Komitesi’nin Değirmenlik Belediyesi 2007 Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nu da ele alacak.

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