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Meclis yarın yasama göreviyle toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama göreviyle toplanacak. 
Meclis yarın yasama göreviyle toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama göreviyle toplanacak. 

Saat 10.00’da başlayacak toplantının gündeminde, kamuda çalışan ve emekliye ayrılmış kişilere sadece 2024 yılı için hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda üç kez uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 11 yasa tasarısı yer alıyor.

Yasa tasarıları şunlardır:

“Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:158/3/2023), Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı (Y.T.No:159/3/2023), Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:160/3/2023), Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı (Y.T.No:161/3/2023), Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:162/3/2023), Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:163/3/2023), Emeklilik (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı (Y.T.No:164/3/2023), Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:165/3/2023), Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:166/3/2023), Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:167/3/2023), Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:168/3/2023).”

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