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Meclis yarın yasama ve denetim göreviyle toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama ve denetim görevlerini yerine getirmek üzere toplanacak.
Meclis yarın yasama ve denetim göreviyle toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama ve denetim görevlerini yerine getirmek üzere toplanacak.

Meclis Genel Kurulu toplantısının saat 10.00’da başlaması bekleniyor. Toplantının gündeminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:135/2/2023) ve Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:206/3/2024) bulunuyor.

Birleştirilmiş gündemde, milletvekillerinin güncel konuşmaları ile sözlü ve yazılı sorular da yer alacak. 

Meclis Genel Kurulu, salı günü toplanmayacak. 

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