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Meclis yarın yine toplanmayı deneyecek

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Meclis yarın yine toplanmayı deneyecek
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak. Geçen hafta 4 kez ertelenen toplantının gündemiyle birleştirilerek yapılacak genel kurulun saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Genel Kurul’un yarınki gündeminde Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve milletvekillerinden gelen çeşitli konulardaki sorular bulunuyor.

Nisap sağlanamadığı için geçen salıdan cumaya kadar her gün 24 saatliğine ertelenen Meclis Genel Kurulu, cuma da toplanamayınca, ertelenen toplantının yarınki toplantının gündemiyle birleştirilecek yapılacağı açıklanmıştı.

Genel Kurul’un 27 Şubat Pazartesi günkü birleşiminde Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Sayıştay üyeliği başvurularının değerlendirilmesine ilişkin raporu ele alınmış, raporun onaylanmasının ardından Sayıştay üyeliği için seçime geçilmişti.

Mehmet Ali Rıfkı ve Gülgün Sahir arasında gerçekleştirilen seçimde, hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim 28 Şubat Salı güne ertelenmişti.

Ancak birleşim 28 Şubat’ta nisaba takılmış, aldığı 24 saatlik 3 ertelemeyle en son cuma yaptığı toplanma girişiminde de yeterli sayı olmadığı için toplanamamış ve 4’üncü kez ertelenmişti.

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