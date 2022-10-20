  • BIST 3.900,85
  • Altın 974.03
  • Dolar 18.5865
  • Euro 18.1916
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Meclis Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi toplandı

» »
Meclis Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi toplandı
Meclis Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi, Meclis Başkan Yardımcısı Komite Başkanı Fazilet Özdenefe başkanlığında bugün saat 14.00’te toplandı.

 

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Komite, Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Taslağı, Cinsiyet Ayrımcılığı İçeren Yasaların Tespit Edilmesi ve 16/1976 Sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası gündemi ile toplandı ve Komite bahsi geçen konular ile ilgili genel bir değerlendirme gerçekleştirdi.

 

 

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe Başkanlığı’nda toplanan Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi toplantısına, Komite üyesi UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ile CTP Milletvekili Devrim Barçın da katıldı.

 

 

Komite toplantısında davetli olarak, Başsavcılık (Hukuk Dairesi), Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Dairesi, Barolar Birliği’nden yetkililer ile CTP Milletvekili Fide Kürşat da yer aldı.

 

Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi, gündemindeki konular ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Kimileri İçin Doğruyu Anlamak Zaman Alıyor20 Ekim 2022 Perşembe 17:52
  • Lefkoşa Maratonu Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak20 Ekim 2022 Perşembe 17:32
  • İtfaiye, son 5 yılda 3 bin 922 yangına müdahale etti20 Ekim 2022 Perşembe 17:30
  • Tarım Bakanı, müjdeyi verdi!20 Ekim 2022 Perşembe 17:24
  • Bican: Güzelyurt Hastanesi’ne yıllardır bir çivi bile çakılmadı!20 Ekim 2022 Perşembe 17:22
  • Dikkat! Yol Çalışması Var20 Ekim 2022 Perşembe 17:19
  • Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti20 Ekim 2022 Perşembe 17:13
  • 40 milyon dolara el kondu: “Kıbrıs'tan çıktı bu operasyon...”20 Ekim 2022 Perşembe 16:30
  • En fazla yangın nedeni sönmemiş sigara20 Ekim 2022 Perşembe 16:22
  • Toplumsal huzuru bozanların halkın iradesine saygısızlık etmeye hakkı yoktur!20 Ekim 2022 Perşembe 16:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti