Meclis yine toplanamadı!

Cumhuriyet Meclisi bugünkü toplanma denemesinde yine toplanamadı.

Meclis toplantısına sadece CTP,TDP milletvekilleri ve Ahmet Kaşif ile Mustafa Arabacıoğlu katıldı.

Yapılan yoklamada toplantıya sadece 19 milletvekilinin katıldığı ortaya çıktı.

Toplantı yeter sayısı olmadığından toplantı başlayamadı, toplantıya 10 dakika ara verildi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy sosyal medya hesabından yaşanan durumua tepki gösterdi.