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Meclis’e "muhalefet aday göstermesi için " 1 hafta ara verildi

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Meclis’e 1 hafta ara verildiği açıklandı
Meclis’e "muhalefet aday göstermesi için " 1 hafta ara verildi

Cumhuriyet Meclisi’ne 1 hafta ara verildi.

Meclis Başkanı ilan edilen Ziya Öztürkler, bugün ilk kez "Meclis Başkanı" sıfatıyla Genel Kurul'u açtı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve bağımsız vekiller Genel Kurul oturumuna katılmadı.

UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun kürsüye çıktı. Genel Kurul'da muhalefet Milletvekillerinin olmadığını belirten Atun, Meclis tüzüğüne göre Meclis Başkan Yardımcılığı için muhalefetin aday göstermesi gerektiğini vurguladı.

Sunat Atun, Muhalefetin Genel Kurul'a gelip aday göstermesi ve seçimin yapılmasına fırsat vermek amacıyla Genel Kurul'a bir hafta ara verildiğini ifade etti.

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