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Meclisi genel kurulu yarın toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Meclisi genel kurulu yarın toplanacak

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak yarınki birleşiminde, Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak.

Gündemde ayrıca, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin; Süleyman Akyıldız’ın, Cemil Akacan’ın ve Sayın Hüseyin Ulusu’nun başvurusu üzerine hazırlanan 3 ayrı denetçi raporuna ilişkin raporu ile komitenin, 21 Ocak 2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda aldığı kararları gösteren cetvel bulunuyor.

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