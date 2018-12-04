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Meclisi su bastı!

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Kötü hava şartları mekan tanımamaya devam ediyor
Meclisi su bastı!

KKTC’yi dün akşam etkisi altına alan kötü hava şartları, güney Kıbrıs’ta ve özellikle güney Lefkoşa’da da etkili oluyor.
 

Rum radyosunun haberine göre, dün akşamki yoğun sağanak yağışı, güney Lefkoşa ve Limasol’da etkili oldu.
 

Yağışlar sonrasında birçok evin alt katlarını suların bastığı belirtilen haberde, Rum Meclisi’nin de yoğun yağmurdan nasibini aldığı, Meclis binasının giriş katındaki bazı ofisleri de su bastığı ifade edildi.
Haberde, Rum sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin, yarın sabah saat 11:00’e kadar sürecek sarı alarm sebebiyle teyakkuzda olduğu vurgulandı.

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