Meclisi terkeden hükümete CTP Vekili Derya'dan sert çıkış!

CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'ndan yaşananlar ile ilgili açıklama yaptı.

Derya açıklamasında " Özgürgün'ün istifasını reddeden hükümet, seçimlere yapılan müdahaleler ile ilgili araştırma komitesi kurulmaması için nisabı düşürdü! Tanı bunları!" dedi.

NE YAŞANDI?

Seçime Müdahale araştırma önergesi üzerine "Hükümet vekilleri" Meclisi terk etti!

TDP'nin 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki müdahalelerinin araştırılması için verdiği önerge nisaba takıldı.

Hükümet milletvekilleri salonu tek etti.

Nisap sayısı 23'de kaldı.

Meclis Genel Kurulu'na ara verildi.

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