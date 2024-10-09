Meclisi toplayamayan Arıklı, CTP'yi "Çoban Matı" olmakla suçladı!

MUHALEFET "ÇOBAN MATI" OLDU...

Dün yaptığım paylaşımda Mecliste bir satranç oynandığını söylemiştim.

Dün akşam itibari ile Muhalefet, Çoban Matı olarak maçı kaybetti.

Nasılına gelince;

Meclis Başkanın seçileceği ilk gün iktidar, tam bir şok yaşadı. Hele aday değiştirip, değişen adayın 26 red oyu alması, şoku daha da artırdı.

O gece iktidar ve muhalefet, konsensüsle Meclisin ertesi gün açılmasını kabul etti.

Dün yani salı günü, Cumhurbaşkanı yurt dışına gidecekti ve Zorlu bey Meclis Başkanı olarak ona vekalet edecekti. Mecliside içtüzük gereği Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe açacaktı.

Herkesin kafasındaki soru, "bu sefer Meclis Başkanı seçilebilecek mi?" sorusuydu.

Başkan bu seferde seçilemezse Hükumet çok zor durumda kalacak ve erken seçim gündeme gelebilecekti.

O da ne? Salı sabahı CTP Grubu, Fazilet Özdenefe'nin Meclisi açmasını red etmişti. Oysa içtüzüğün 14/4 maddesi, Meclis Başkanının yokluğunda Başkan Yardımcısının Meclisi açmasını öngörüyordu. CTP Meclisi kilitleyerek adeta krizi büyütüyor ve güya Hükumeti sıkıştırmaya çalışıyordu. Oysa Meclis açılsa, belki Başkan yine seçilemeyecek iktidar çok daha zor durumda kalacaktı.

Hele akşam üzeri durum CTP açısından çok daha sıkıntılı oldu. Çünkü Hükumet Meclisi açabilmek için bir hamle daha yapmış, Cumhurbaşkanını acilen geri çağırmış ve fakat Zorlu Töre, ciddi sağlık sorunu nedeniyle hastahaneye yatmıştı.

İktidar, Hastahaneden alınan raporla birlikte Fazilet Özdenefe'ye "Meclisi açması" için Meclis Genel Sekreteri vasıtası ile yazılı çağrı yaparak bir hamle daha yapmıştı. CTP bunu da red etti.

Ve Ünal Üstel, son hamlesini yaparak Meclisin toplanamamasının ve Meclis Başkanı seçilememesinin sorumluluğunu CTP nin üzerine yıktı. Bu hamlede 26 Milletvekili Genel Kurula girdi ve Fazilet Özdenefeye "Biz buradayız. Gel Meclisi aç" dedi.

Fazilet Özdenefe Genel Kurulda olmasına rağmen Meclisi açmayınca günün sorumluluğu CTP nin üzerinde kaldı.

Satranç önemli azizim... Hangi hamleyi ne zaman yapacağını bilmez ve rakibinin yaptığı hamlenin niçin yapıldığını düşünüp karşı hamleyi almazsan mat olursun. Ama Çoban Matt farklıdır. Usta oyuncular Çoban Matı olmazlar.