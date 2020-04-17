Meclis'i Uluçay Salı günü toplantıya çağırdı

Toplantının gündemini korona virüs ile ilgili gelişmeler oluşturacak.

Meclis Genel başkanlığı, son toplantının yapıldığı 19 Mart’taki oturumda olduğu gibi, bina giriş ve çıkışlarında hijyenik önlemlerini alacaktır.

Bu çerçevede Meclis salonları ve bahçe dezenfekte edilecektir.

Genel Kurul Salonunda oturma düzeni ise yine sosyal mesafe korunarak ayarlanacaktır.

Sınırlı sayıda Meclis çalışanının görev yapacağı Salı günü yapılacak oturumda, görevli tüm personel maske ve eldiven takarak görevlerini icra edecektir.

Meclis Genel başkanlığı, oturuma gelecek milletvekillerinin de aynı şekilde maske tedariğini sağlayıp gerekli tedbirleri aldıktan sonra genel kurulu açacaktır.

Salı günü yapılacak Genel Kurul toplantısına dışarıdan hiçbir şekilde ziyaretçi ve vatandaş alınmayacaktır.

Aynı zamanda basın mensuplarının da alınmayacağı Genel Kurul toplantısının, haber video ve fotoğrafları Meclis Basın Bürosu tarafından servis edilecektir.

Toplantının yayını, her zaman olduğu gibi BRT ekranlarından ve Meclisin sosyal medya platformlarından canlı olarak verilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyrulur.