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Meclisin 336 milyon 798 bin 600 TL’lik bütçesi onaylandı

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Cumhuriyet Meclisi’nin 336 milyon 798 bin 600 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla onaylandı
Meclisin 336 milyon 798 bin 600 TL’lik bütçesi onaylandı

Tartışmalı geçen bütçe görüşmesinde Töre, muhalefeti, “Toplu iğnenin başı kadar küçük konulara takılmakla”, muhalefet de Töre’yi “Meclis'i krallık gibi yönetmekle” suçladı.

Cumhuriyet Meclisi’nin 336 milyon 798 bin 600 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesinden sonra Cumhuriyet Meclisi’nin bütçesini görüşmeye geçti ama toplantıda zaman zaman sesler yükseldi.

Cumhuriyet Meclisi’nin bozuk araçlarına benzin konduğu, bu araçlardan biri için geçtiğimiz ay yaklaşık 900 TL’lik benzin ve yıkama harcaması yapıldığıyla ilgili tespitin Cumhuriyet Meclisi  Divan Başkanlığı tarafından araştırmasına karar verildi ancak bu kez de TİKA’nın, KİE’nin katkısıyla Meclis’e yapılacak büst, alınacak 3 araç ve pronter tartışma konusu oldu.

Divanda yer alan muhalefet milletvekilleri bu konudaki talep yazısından habersiz olduğunu ifade ederken, toplantıya katılan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclis Başkanlığı’nın “krallık” gibi yönetildiğini söyledi. Bütçe onaylandı ancak Erhürman ve Zorlu Töre’nin tartışması sürdü.

Bu konudaki tartışmalardan önce Meclis Genel Sekreteri ara verilen toplantı öncesinde kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Fırat

Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, Meclis'in teşkilat yapısının değiştirilmesiyle ilgili çalışmaları başlattıklarını açıkladı. Fırat, yasa metni üzerinde birçok değişiklik yaptıklarını, ihtiyaçların günün koşullarına göre düzenlendiğini, yasa çalışmasının tamamlandığını, teşkilat kadroları üzerindeki çalışmalara bütçe sonrasında devam edeceklerini söyledi.

Teknik soruları da yanıtlayan Fırat, bir soru üzerine harcama belgelerini görmediğini, istediğinde de geç bilgi aldığını kaydetti.

 

Fırat, araçlarla ilgili 4 kez yazılı olarak Hasan Büyükoğlu’ndan bilgi istediğini belirterek, “Bilgi alamadım, bir de uyarı yazısı yazdım, yine bilgi almadım. Genel Sekreter olarak görevimi yerine getirmiyorum diye bir algı oluşmasın. Resmi yazılarım var” diye konuştu.

Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, söz alarak mevzuata aykırı şekilde Meclis Genel Sekreteri’nin bay-pass edildiğini söyledi.

Erhürman, “Bir devlet makamında, araçlardan biri hakkında bilgi yok. Görevli arkadaş mevzuatın gereğini yerine getirmiyor. Yasaları yapan Meclis'te, bile isteye mevzuata uyulmuyor. Bu skandaldır. Rezalettir. Burada Meclis'in onuruyla ilgili bir mesele var” dedi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, ‘araçlardan Hasan Büyükoğlu’nun sorumlu olsun’ denildiğini belirterek, bundan sonra Büyükoğlu’nun Genel Sekreter'e araçlarla ilgili haftalık veya aylık bilgi vereceğini söyledi; “Skandal da yok, rezalet de yok” dedi.

Töre, muhalefeti, “Toplu iğnenin başı kadar küçük konulara takılmakla”, muhalefet de Töre’yi Meclisi krallık gibi yönetmekle suçladı.

Büyükoğlu

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, İdari Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, söz aldığı toplantıda uzunca bir süredir Meclis'in bir aracıyla ilgili parça beklendiğini, aracın tamirde olduğunu, tüm araçlarla ilgili başkana bilgi verdiğini, kendisine yönelik eleştirileri kabul etmediğini söyledi.

Canaltay

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, araçlardan birine eylül ayında yıkama ve benzin dahil yaklaşık 900 TL harcama yapıldığını kaydederek, bu araştırmanın Divan'a verilmesinin daha doğru olacağını belirtti.

Büst, araç ve pronter tartışması…

Öte yandan TİKA’nın, KİE’nin katkısıyla Meclis’e yapılacak büst, alınacak 3 araç ve pronter de tartışma konusu oldu.

Meclis Başkanı Töre, “Araç öncelikli alım yapılması için ben bir talepte bulundum.. Meclis'in işleri yürümüyor” açıklamasına Divan üyesi milletvekillerinden tepki geldi. Milletvekilleri, bu konuda bilgileri olmadığı söyledi.

CTP milletvekili Sami Özuslu, bütçenin bu koşulda oylanmaması gerektiğini kaydederken, söz alan CTP milletvekili Sıla Usar, “Meclis'in bütçesinde hesap verilebilirlik konusunda bu kadar zafiyet yaşanıyorsa, diğer kurumlara hiç geçmeyelim” dedi.

Usar, Meclis’te kararların ortak alınması gerektiğini kaydederek, “Meclis'te idari ve mali yönetim zafiyeti var. Bu işler böyle yürümez” şeklinde konuştu.

Tufan Erhürman’ın da Meclis Başkanı Töre’yi eleştirerek, “Bugün burada ortaya çıkanlar nedeniyle istifa etmeniz lazım, hangi arabaya ne kadar para verildiği, ne kadar benzin konulduğu zerre umurumda değil… Siz burayı krallık ilan ettiniz” dedi.

Türkiye ile ilişkilerin de bu nedenle bozulduğunu söyleyen Erhürman, prontere işaret ederek, Türkiye’den ne istediğinin bile bilinmediğini ifade etti.

Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nde demokrasinin ve hukukun ayaklar altına alındığını söyledi.

Ardından Meclis bütçesi oy çokluğuyla kabul edilirken Erhürman ile Töre’nin tartışmaları toplantıdan sonra da bir süre devam etti.

Komitenin yarınki toplantısı saat 10.30’da başlayacak. Toplantıda Başbakanlık bütçesi ele alınacak.

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