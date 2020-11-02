Meclis’in bir sonraki toplantısı 9 Kasım’da

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 5 Kasım’daki birleşimini yapmayıp, 9 Kasım’daki birleşimde yasama ve denetim faaliyetlerinin birlikte gerçekleşmesini oylayarak kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 5 Kasım’daki birleşimini yapmayıp, 9 Kasım’daki birleşimde yasama ve denetim faaliyetlerinin birlikte gerçekleşmesini oylayarak kabul etti.

Oylamanın ardından içtüzüğün 62. Maddesi uyarınca yapılacak konuşmalara geçildi. İlk sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı.Erhan Arıklı, sağlıkta karantina uygulaması ve gereksiz giderler başlıklı konuşmasında, İzmir’deki depremde vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Ülkede ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını ifade eden Arıklı karantina için harcanan kaynaklara işaret etti.

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir karantina sistemi olmadığını dile getiren Arıklı, ülkeye gelecek olanlar için karantina sisteminin sürekli değiştiğine de işaret etti.

Dünyada havaalanlarında, sınır kapılarında 50 saniyede sonuç veren test kitlerinin kullanıldığını söyleyen Arıklı, bu uygulama başlatılırsa hem turistlerin hem öğrencilerin ülkeye gelişlerinde yaşanan sıkışıklığın azaltılabileceğini belirtti.Sağlık alanında savurganlık olarak tanımlanabilecek harcamalar yapıldığı yönündeki iddialara da değinen Arıklı, bu alandaki harcamaların incelenmesi için bir Meclis araştırmasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi ve bir araştırma önergesi vereceklerini kaydetti.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da sağlık ile ilgili konuşmasında, Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında Turkcell işbirliğiyle bileklik kullanımının gündemde olmasının önemine işaret etti.

Ataoğlu bunun iyi bir netice doğurması ve Arıklı’nın konuşmasında bahsettiği ciddi külfetten devletin arındırılması temennisinde bulundu.

Normal şartlar altında Meclis’te bu zamanlarda bütçenin görüşülmesinin gerektiğini ancak mevcut durum nedeniyle bunun yapılamadığını kaydeden Ataoğlu, ivedilikle hükümetin kurulup, bütçenin Meclis’e getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Halkın oluşacak hükümetten ilk beklentisinin, bütçeyi oluşturarak, Meclis’e sevk etmesi olduğunu anlatan Ataoğlu, önceliğin sağlık olduğunu ancak onun hemen ardından ekonominin geldiğini belirtti.TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de hükümet ve bütçe başlıklı konuşmasına başlarken, “Seçime müdahale” konusunda bir meclis araştırma önergesi hazırladıklarını ve isteyenlerin bu önergeye katkı koymak isteyen varsa imza koymaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ın yasalara ve Anayasa’ya göre yapması gerekenleri yapmadığı için şu anda ortada bir hükümet olmadığını söyleyen Özyiğit, Cumartesi günü davet üzerine Cumhurbaşkanlığı’ndaki “bütçe” konulu toplantıya katıldıklarına işaret ederek “Olmayan hükümetin bütçesi mi olur?” sorusunu sordu.

Özyiğit, KKTC’de başkanlık sistemi kurulmasına asla geçit vermeyeceklerini de dile getirdi.

Ülkedeki parlamenter sistemin zedelendiğini ancak yapılması gerekenin, bunu yıkıp, “tek adam” zihniyetinde bir yapı kurmak olmadığını belirten Özyiğit, gerçek anlamda parlamenter sistemin yeniden tesis edilmesi gerektiğini kaydetti.

Süratle yasalardaki sorunlar çözülerek, parti devlet bütünleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Özyiğit, bir an önce bir hükümet kurulmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Ülkede ciddi bir ekonomik kriz olduğunu, vatandaşın okullardaki Covid 19 vakaları nedeniyle endişe içinde olduğunu kaydeden Özyiğit, bir an önce hükümet kurularak vatandaşın sorunlarıyla ilgilenilmesi gerektiğini dile getirdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıya değinerek başladığı konuşmasında, çözüm önerilerinden önce sorunun ortaya çıkışına bakmak gerektiğini dile getirdi ve “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başbakan olduğu dönemde vekalet bırakmış olsaydı, bu sorunların hiç biriyle karşılaşılmış olmayacaktı” dedi.



“Asil yoksa, vekil yoktur” prensibinin emsallere bakılarak çözülebileceğini dile getiren Erhürman, bu konularla ilgili daha önce uyarılarda bulunduklarını kaydetti.

Erhürman, muhalefet partileri olarak komitelerdeki bütçe tartışmaları süresinin olabildiğince kısıtlanması ve bütçenin olabildiğince hızlı geçmesi konusunda bir taahhütte bulunduklarını dile getirdi.

Bütçe için şu anki öngörünün 900 milyon TL olduğunu dile getiren Erhürman, bu bütçeye özel sektör nasıl ayakta kalır ve işsizlik nasıl olabildiğince en aza indirilir gözüyle bakacaklarını anlattı.

Maraş konusunda yaşananları akıllara durgunluk verici olarak tanımlayan Erhürman, bu konuda bilgi istedikleri devlet yetkililerinin de yaşananlar konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Erhürman, bu konudaki bilgi eksikliğinin “Maraş sizi ilgilendirmez” anlamına mı geldiğini sordu.

UBP Milletvekili Ersan Saner de bütçe konulu konuşmasında, başbakanın gaybubetinde ne olacağı konusunda yasada açık bir ibare olmadığına işaret etti. Bu gibi konularla ilgili çok net yasalar hazırlanması gerektiğini dile getiren Saner, bütçe çalışmalarının en erken zamanda tamamlanması için çalışılacağını kaydetti.

Dünyadaki covid 19 vaka sayılarına işaret ederek, salgının yarattığı ekonomik krizlere değinen Saner, dünyaya kıyasla KKTC’nin iyi durumda olduğunu belirtti.

Saner’in konuşması üzerine yerinden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Ehürman, yasalarla tüm olasılıkların göz önüne alınmasının mümkün olmadığını, bu nedenle teamüllerin dikkate alındığını kaydetti.