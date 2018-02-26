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Meclis’in gündemi: Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı

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Meclis’in gündemi: Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı
Meclis’in gündemi: Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.Genel Kurul’da Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı görüşülecek.

Öte yandan Bakanlar Kurulu’nun 5 milyar 815 milyon TL olarak onayladığı 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde hızlandırılmış bir programla 28 Şubat Çarşamba günü görüşülmeye başlanacak.

Bütçe 4 günde görüşülecek ve 12 Mart’tan itibaren de Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde olacak.Bütçenin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinin 8 gün sürmesi planlanıyor.

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