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Meclis'in gündeminde 3 yasa tasarısı var

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Meclis Genel Kurulu bugün 3 yasa tasarısının yanı sıra ayrıca Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin, Sayın Mehmet Ümit Bahşi'nin Başvurusu üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin Raporu'nu görüşecek.
Meclis'in gündeminde 3 yasa tasarısı var

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’daki birleşiminde, “Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin, Sayın Mehmet Ümit Bahşi’nin Başvurusu üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin Raporu”, "Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ele alınacak. Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Verilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı ile Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Önerisinin üçüncü görüşmesi de yapılacak.

Genel Kurul’da milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine ve sözlü sorularına de yer verilecek.

Meclis Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesinde yarın başlayacak bütçe görüşmeleri nedeniyle üç hafta sadece pazartesi günleri toplanması kararlaştırılan genel kurulda, bu günlerde yasama ve denetim çalışmaları birlikte yürütülecek.

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