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Meclis'in kadın vekillerinden ortak 8 Mart mesajı

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Meclis'in kadın vekillerinden ortak 8 Mart mesajı
Meclis'in kadın vekillerinden ortak 8 Mart mesajı

KKTC CUMHURİYET MECLİSİ KADIN VEKİLLERİN BASIN AÇIKLAMASI:
7 Ocak 2018'de gerçekleşen genel seçimler ile birlikte ülkemiz siyasi tarihi açısından bir ilk gerçekleşmiş ve meclisimizdeki kadın temsiliyeti %18'e yükselmiştir. Siyasal Partiler yasamızda yapılan ve aday listelerinde %30 oranında cinsiyet kotası uygulanmasını öngören tadilat başta olmak üzere, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yıllardır verilen mücadelemiz ülkemiz demokrasisi açısından önemli bir kazanımdır. 
Cumhuriyet Meclisi'nin kadın vekilleri olarak bizler, başka konulardaki siyasi farklılıklarımız saklı kalmakla birlikte, toplumsal cinsiyet eşitliğinin partiler üstü bir mesele olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzdendir ki,  8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülkemizdeki tüm kadınların verdiği eşitlik, demokrasi ve adalet mücadelesini selamlarken, önümüzdeki süreçte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED)'in teşkilatlanması, insan ticareti ve kaçakçılığı ile seks köleliğinin ortadan kaldırılması, Evlilik Dışı Çocuklar Yasası ile Veraset Yasası'nın eşitlik temelinde yeniden düzenlenmesi başta olmak üzere BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ile Avrupa Konseyi Kadına Yönelik Şiddet ve Eviçi Şiddetin Önlenmesi Sözleşmesinin gereklerinin yerine getirilmesi için ortak akıl üreterek birlikte çaba göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine getiririz. 

Ayşegül Baybars
Doğuş Derya
Fazilet Özdenefe
Gülşah Sanver Manavoğlu
İzlem Gürçağ Altuğra
Jale Refik Rogers
Resmiye Canaltay
Sıla Usar İncirli
Yasemin Öztürk

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