 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.649
  • Altın 145,492
  • Dolar 3,7344
  • Euro 4,0096
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAParis'te bıçaklı bir kişiyi polis vurdu

Meclis’in Sayıştay Komitesi toplandı

» »
Meclis’in Sayıştay Komitesi toplandı
Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi, bugün 13:00’te Komite Başkanı CTP Milletvekili Tebberüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Sayıştay Komitesi, gündeminde bulunan, “Yeni Boğaziçi Belediyesi 2006 Mali Yılı Genel Sayıştay Denetim Raporu” ve “Yeni Boğaziçi Belediyesi 2007 Mali Yılı Genel Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü ve komite her iki raporu da oybirliğiyle onayladı.

Komite toplantısına davetli olarak,  Sayıştay Başkanlığı ve Yeni Boğaziçi Belediyesi’nden yetkililer katıldı.

Sayıştay Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Tebberüken Uluçay,  UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ali Pilli ve CTP Milletvekili Mehmet Çağlar  katıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Salamis Ormanı’na yarın 50 fidan dikilecek03 Şubat 2017 Cuma 14:12
  • “Narkotik, adli vakalar ve besin analizleriyle alakalı tahlillerde ciddi sıkıntı var”03 Şubat 2017 Cuma 14:11
  • KTÖS: “hayır diyebilen bireyler yetiştirmeye yönelik eğitim gerekli”03 Şubat 2017 Cuma 14:10
  • Bakan Berova, Zekai Altan’ı kabul etti03 Şubat 2017 Cuma 13:35
  • İzcan: “ülke yangın yeri”03 Şubat 2017 Cuma 13:34
  • "İçşi tarafının bir sendika ile temsil edilmesi yanlış"03 Şubat 2017 Cuma 11:48
  • Serbest çalışan hekimler mutlu gelişmeleri takip edecekler03 Şubat 2017 Cuma 11:27
  • Bakanlık bahçesinde çadır kuracaklar03 Şubat 2017 Cuma 11:22
  • 6 bölgede 4 saatlik elektrik kesintisi!03 Şubat 2017 Cuma 11:13
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!03 Şubat 2017 Cuma 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti