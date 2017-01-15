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Meclis'in yarınki menüsünde: Haberleşme Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı

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Meclis'in yarınki menüsünde: Haberleşme Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen Genel Kurul toplantısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  ile Türkiye Cumhuriyeti  Arasında Enerji İşbirliğine İlişkin  Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan Veteriner Hizmetleri Yasa Tasarısı ele alınacak.

Meclis Genel Kurul toplantısında ayrıca güncel konuşmalara olanak verilecek.

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