Meclis'te '1 Mayıs' gerginliği

Genel Kurul’da ilk olarak onaya ve bilgiye sunuş işlemine yer verildi… Bu bölümde AB Uyum Yasalarını görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel komitenin gündeminde bulunan Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen yasa tasarısının ilgili komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle ve 2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısının Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de oy çokluğuyla onaylandı.

Bu bölümde ayrıca, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu’nun Genel Kurul gündeminde bulunan sözlü soruya çevrilen yazılı sorusunu geri çektiğine ilişkin tezkere de bilgiye getirildi.

Daha sonra 2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi…

2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesinde şu bilgiler yer alıyor:

“Genel Bütçeye dahil Bakanlık ve Dairelerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na olan 2010 Yılı öncesine ait borçları ile Kurumdan alacaklara karşılık mahsuplaşmak suretiyle ödenmesi, devlet dairelerinin yurt dışından ithal ettiği mal ve malzemelerle ilgili oluşan geçmiş yıllara ait KDV mükellefiyetlerinin ödenmesi, yine devlet dairelerinin geçmiş yıllara ait olan telefon borçlarının ödenmesine olanak sağlamak, ayrıca 2019 Mali Yılı Bütçesi’nde öngörülen emekli sayısının üzerinde gerçekleşen emeklilik başvurularının karşılığında ödeneklerin yetersiz kalacağı gözlemlendiği nedenle bu ödeneklere ek ödenek sağlanması amacıyla ek bütçe hazırlama gereği doğmuştur.

2019 Mali Yılı Bütçesi’nde hizmet ve faaliyetlerin yürütülebilmesi için öngörülen 7,731,500,000.TL ödenek 574,700,000.-TL artırılarak 8,306,200,000.-TL’na, ayrıca Bütçenin finansmanı ile ilgili Gelirler Bütçesi’nde 6,880,000,000.-TL olarak öngörülen Gelir ise 574,700,000.-TL artırılarak 7,454,700,000.-TL’na yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Buna bağlı olarak 2019 Mali Yılı Bütçesi’nde İç Kaynaklar olarak ifade edilen genel bütçe açığında bir değişikliğe gidilmemiştir. Yukarıdaki esaslar çerçevesinde, ilişikteki 2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı ile söz konusu düzenlemelerin yasallaşması amaçlanmıştır

Komite raporunun okunmasının ardından söz alan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Meclis tarihinde ilk kez genel bütçe geçtikten sonra ek bütçenin genel kurula geldiğini ifade ederek, detayında neler olduğunun sordu.

Elektrik kurumunda geçmişte 120 milyon Türk Lirası gider oluşturulurken hükümetin o dönemde böyle bir yetkisi olup olmadığını da soran Tatar, ek bütçeyle böyle bir paranın elektrik kurumuna ödenemeyeceğinin söylendiğini, bu düzenlemelerin geçmişte eksik bırakılarak kamuoyunun yanıltıldığını savundu.

Geçmişte yapılan hukuksuzluğun ek bütçeyle düzeltilmeye çalışıldığını anlatan Tatar, 500 çalışanın emekliye çıktığını, bu kişilerin ödenmesinin öngörülemeyen giderlerden neden aktarılmadığını sordu…

Tatar, ek bütçe denildiğinde karşılığının da bulunması gerektiğini ifade ederek, bu paranın nereden toplanacağının bilinmediğini, iş insanlarının endişeli bir bekleyiş içerisinde olduğunu kaydetti… Bütçede Elektrik Kurumu ile ilgili geçmişe yönelik de mahsuplaşmalar gördüğünü de belirten Tatar, 120 milyon TL’lik ek kaynak dışında diğer kalemlere ihtiyaç olup olmadığını sordu….

Mali Protokol görüşmelerine işaret eden Tatar, yılın son aylarına doğru sarkan bir bütçe uygulaması olduğunu ifade etti… Tatar, Hedeenen rakamların yakalanamadığını ve yakalanamayacağını gördüklerini kaydederek, ek bütçeyle ekonominin sıkıntıya girebileceğini belirtti… Ekonominin iyi bir noktada olmadığını, tüm sektörlerde büyük sıkıntılar olduğunu kaydeden Tatar, kriz ortamında elde olan kaynakların zorlanmasıyla ekonomiye katkı sağlamak zorunda olunduğunu söyledi…

TATAR'DAN 1 MAYIS ELEŞTİRİSİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in 1 Mayıs’ta marketlerin kapatılacağı açıklamasına sıcak bakmadığını da belirten Tatar, Güney’de marketler açıkken ve bu çağda böyle bir karar alınmasının yanlış olduğundan bahsetti…

Tatar, hükümetin bu noktadaki duruşunu sorguladığını kaydederek, AP adayı Niyazi Kızılyürek olayının da artık bardağı taşırdığını, KKTC’nin varlığına ve egemenliğinin sorgulanmasına kadar uzanan bir süreç olduğunu söyledi …

Tatar, Kızılyürek’in aday olduğu AKEL’in savunduğu görüşlere işaret etti, savcılığı göreve çağırarak KKTC anayasa ve yasalarına göre ne yapılması gerekirse yapılmasını istedi…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de 1 Mayıs’ta kapatma kararı alan marketlerin bunu kendilerinin istediği için yaptığını kendisinin sadece aracı olduğunu ifade ederek, kendisine UBP kanadından birinden gelen mesajı kürsüden okudu…

Çeler’in konuşması sırasında zaman zaman sözlü atışmalar da yaşandı… Euro’nun hali ortadayken kimin orada alış-veriş yapılacak hali kaldığını belirten Çeler, Güney Kıbrıs’ta Paskalya ayininde Kuzey’den alış-veriş yapanlarla ilgili Papaz’ın söylediklerine işaret ederek, aynı sözlerin burada da olduğunu belirtti…

Çeler, 1 Mayıs’ta işçi çalıştırıp bire iki ödeyeceğini söyleyen bir marketin yakın geçmişte kayıt dışı işçi çalıştırdığını ve işçilerini asgari ücretin altında ödediğini ifade etti… Çeler, birçok kesimin tüm resmi tatillerde izinli olduğunu anımsatarak, “işçiye bir günü çok görürsünüz?” diye sordu…

Çeler, 1’e iki olayını kabul edip çalışmak isteyene bir diyecekleri olmadığını da anattı…

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise parti olarak 1 Mayıs’ta işçi ve emekçilerin bir gün de olsa tatil yapmalarını olumlu karşıladıklarını ve bu konuda hükümetin kararını saygıyla karşıladıklarını belirtti… Arıklı, Çalışma Bakanlığının bu konuda karar üretmişse buna uymak gerektiğini de işaret etti…

Ek bütçe istemiyle ilgili olarak da Arıklı, toplamda 574 milyon TL’lik ek bütçenin neden konulduğuyla ilgili ciddi soru işaretleri olduğunu aktardı…