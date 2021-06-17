Mecliste 16 Güncel Konuşma Yapılacak... İşte Meclisin Gündemi!

DÖNEM : IX

TARİH : 17 Haziran 2021

YIL : 4

GÜN : Perşembe

BİRLEŞİM : 56.

SAAT : 10.00

V. GÜNCEL KONUŞMALAR:

1. Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Gülşah Sanver Manavoğlu’nun, “Hükümetin Karnesi” ile ilgili güncel konuşma istemi.

2. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Doğuş Derya’nın, “Son Siyasi Gelişmeler” ile ilgili güncel konuşma istemi.

3. Toplumcu Demokrasi Partisi Girne Milletvekili Sayın Zeki Çeler’in, “İş Yasası ve Örgütlenmeyi Bitirmeyi İsteyen Hükümete Karşı” ile ilgili güncel konuşma istemi.

4. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin, “Azınlık Hükümeti’nin Bitmek Bilmeyen İrrasyonel Hevesleri ve Nedenleri Üzerine Cevap Bekleyen Sorular” ile ilgili güncel konuşma istemi.

5. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in, “KIB-TEK Organize Bir Şekilde Yok Olmaya mı Sürükleniyor?” ile ilgili güncel konuşma istemi. 6. Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe’nin, “Turizm ve Eğitimdeki Belirsizlik” ile ilgili güncel konuşma istemi.

7. Halkın Partisi Girne Milletvekili Sayın Jale R. Rogers’in, “Sağlık Alanında Son Gelişmeler” ile ilgili güncel konuşma istemi.

8. Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Tolga Atakan’ın, “Çok Parçalı AZINLIK Kumpanyasının Alametifarikası. 32 Kısım Tekmili Birden” ile ilgili güncel konuşma istemi.

9. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, “Son Siyasi Gelişmeler” ile ilgili güncel konuşma istemi.

10. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sıla Usar İncirli’nin, “Devlet Kurumlarının İçinde Bulunduğu Tehlike” ile ilgili güncel konuşma istemi.

11. Toplumcu Demokrasi Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Cemal Özyiğit’in, “Son Siyasi Gelişmeler” ile ilgili güncel konuşma istemi.

12. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Zorlu Töre’nin, “Egemenlik” ile ilgili güncel konuşma istemi.

13. Halkın Partisi Girne Milletvekili Sayın Erek Çağatay’ın, “KKTC’deki Yangınlar ve Çevre Felaketi” ile ilgili güncel konuşma istemi.

14. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ın, “Pandemi ve Ekonomi” ile ilgili güncel konuşma istemi.

15. Toplumcu Demokrasi Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Hüseyin Angolemli’nin, “Hükümetin İcraatları” ile ilgili güncel konuşma istemi.

16. Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Ayşegül Baybars’ın, “Hükümetin Cevap Veremediği Sorular ve Çözemediği Sorunlar” ile ilgili güncel konuşma istemi.