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Mecliste 2 yasa tasarısı onaya sunuldu

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını tamamladı.
Mecliste 2 yasa tasarısı onaya sunuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul, denetim gündemiyle yarın saat 10.00’da toplanacak.

Genel Kurulda, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin gündemindeki 2 onay yasa tasarısı onaya sunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı Genel Kurul’da isim okunarak oylandı.

Buna göre, onay yasa tasarısına  26 vekil kabul, 4 vekil ret oyu verdi. 19 vekil oylamaya katılmadı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı da isim okunarak oylandı. 31 kabul oyu verildi. 19 vekil oylamaya katılmadı.

Oylamanın ardından Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı.

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