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Meclis’te 2023 bütçesinin görüşülmesi yarın başlayacak

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Meclis Genel Kurulu’nda 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri yarın başlayacak, 6 Ocak’ta tamamlanacak.
Meclis’te 2023 bütçesinin görüşülmesi yarın başlayacak

Meclis Genel Kurulu’nda 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri yarın başlayacak, 6 Ocak’ta tamamlanacak.

Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri 8 oturumda tamamlanacak. Genel Kurulda, komitede 35 milyar 850 milyon TL olarak onaylanan “2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ele alınacak.

Yarınki oturumda, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından okunacak, Tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Alişan Şan’ın sunuş konuşması ile başlanacak. Konuşmaların ardından rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve tasarının madde madde görüşülmesine geçilecek.

Genel Kurul, 28 Aralık Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık, bütçelerini ele alacak.

29 Aralık Perşembe günü Sayıştay Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

2 Ocak Pazartesi günü Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecekken; 3 Ocak Salı günü Mahkemeler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri Meclis’in gündeminde olacak.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri 4 Ocak Çarşamba; Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı 5 Ocak Perşembe ele alınacak.Bütçe görüşmelerinin son günü olan 6 Ocak Cuma ise Maliye Bakanlığı ile Gelirler bütçesi görüşülecek. Böylece tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanacak ve bütünü oylanarak bütçe görüşmeleri tamamlanacak.

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