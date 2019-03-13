Meclis'te “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında görüşmeye devam edecek.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşülmesine devam etti ve komite toplantısına davetli olarak katılan konukları dinledi.

Komite toplantısına, internet yolu ile bağlanan Greenwich Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve “Conscientious Objectionto Military Service in International Human Rights Law yazarı Doç.Dr. Özgür Çınar ve War Resistance International Konseyi üyesi avukat Hülya Üçpınar bilgi ve düşünceleriyle katkı koydu.

Komite toplantısına ayrıca davetli olarak, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Vicdani Ret İnisiyatifi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.

CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, üyeler CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ve UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu’nun yanı sıra CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve UBP Miletvekili Özdemir Berova katıldı.