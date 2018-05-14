Meclis’te atamalar tartışıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Meclis’teki dört görevden alma ve atama tartışıldı.



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de toplandı.Genel Kurul’un gündeminde Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıyla ilişkin raporu var.

Toplantıda Sayıştay Komitesi’nin, Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi Bilgisayar Uygulama Yazılım ile Bilgisayar ve Muhtelif Çevre Birimleri İhalesi’yle ilgili denetim raporu ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Temizlik İşlerine Ait İhale ve/veya Hizmet Satın Alınmasıyla ilgili denetim raporu da görüşülecek.

Genel Kurulda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurula sunuşlarına yer verildi. Bu bölümde Başbakanlık’ın Hukuk ve Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı”nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca Türk Ajansı Kıbrıs’ın 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de oy birliğiyle onaylandı.

Daha sonra söz alan YDP Genel Başkanı ve milletvekili Erhan Arıklı, hükümetin göreve geldiği 100 günde belki de tek yasa onaylandığını söyleyerek, “yeni müşavir yaratmayacağız” propagandasıyla gelen hükümetin geçirdiği yasayla Meclis’te 4 kişiyi görevden aldığını belirtti.



Bakanlıklarda müdür müsteşar değişikliğini anlayabileceğini ancak Meclis’te 4 müdürün müşavir statüsünde görevden alınmasını anlamasının mümkün olmadığını ifade eden Arıklı, bu kişilerin hangi gerekçelerle görevden alındıklarının açıklamasını istedi.



YDP Genel Başkanı Arıklı, Cumhurbaşkanı’nın üçlü kararnameyi imzalamasından üzüntü duyduğunu ifade ederek, Meclis’teki kadrolarla keyfi oynamaları kabul etmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Arıklı, yapılan bir dizi atamayla ilgili de eleştirilerini aktararak, “vatandaşlar ekonomik sıkıntıdan inlerken basına para dağıtmanın vicdanlarını nasıl etkilediğini” sordu.

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ülkedeki gazetelere verilen katkılarla ilgili bilgi vererek, demokrasiden söz etmek için geleneksel basının desteklenmesinin zorunluluğuna değindi.

Denktaş, tüm gazeteleri aynı kefeye koyamayacağını ancak geleneksel gazetelerin varlığının devamı için bu katkılara ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, bu katkıları Bakanlar Kurulu’nun belirlenen kriterler doğrultusunda onayladığını kaydetti.



Katkı alan yayın organlarının kriterleriyle ilgili Arıklı’nın yerinden sorduğu soruları cevaplayan Serdar Denktaş, “dünyada basına yardım eden hükümetler var mı?” sorusuna “Bizde yalan haber yapana bile ceza yok” diyerek yanıt verdi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, atamaların müşavirlikle ilgili yasa geçtikten sonra yapılacağının belli olduğunu dile getirerek, Meclis’teki 4 mevkiinin 3’üne zaten yıllarca Meclis’e hizmet etmiş kişileri görevlendirdiklerini sadece tek kişinin dışardan geleceğini, onun da dış ilişkiler ve protokol bölümüne bu dönem yeni bir vizyon getirme çabasında atanacağını anlattı.



Uluçay, bunu birçok defa hatta bütçe döneminde de paylaştığını sadece isim zikretmediğini anlatarak, bu kişinin 6 yıl Strazburg’da AKPA’ya akredite çalışan bir kişi olarak yeni bir vizyon yaratacağına inandıklarını belirtti.



Atanan diğer 3 kişiyle zaten yıllardır Meclis’te birlikte çalıştıklarını söyleyen Uluçay, görevden alınanların da Meclis’te danışman konumunda tecrübelerini aktarma şansı bulacağını ifade etti.

Uluçay konuşmasının ardından milletvekillerinin eleştirilerini dinleyerek sorularını cevapladı. Bu sırada tartışmalar yaşandı.

Başbakan Tufan Erhürman da yaşanan tartışmaların ardından söz alarak Meclis atamalarının CTP MYK’sında alınan kararlarla yapıldığı iddialarına cevap vermek zorunda hissettiğini belirterek, “Sanki biz yoktuk da buradaki arkadaşlar MYK’daydı dedi.



Erhürman, CTP MYK’sı hakkında kendisinden daha fazla bilgiye nasıl sahip olunabileceğine anlam veremediğini kaydetti.



Erhürman, “Nasıl bu kadar rahat ve iddialı bir şekilde karar CTP MYK’sında alındı denilebiliyor. Ben tüm CTP MYK toplantılarına katılırım. CTP MYK’sında böyle bir şey konuşulmadı” dedi.



Başbakan Erhürman, Meclis Başkanı’nın, birlikte çalışmak istediği isimleri zikrettiğini, olayın bu çerçevede geliştiğini ifade etti.



Görevden alınanlarla ilgili en ufak bir eleştirisinin olmadığını kaydeden Erhürman, göreve atananların liyakatının ise bu şekilde sorgulanmasına anlam veremediğini ifade etti.