Meclis’te başkanlık krizi: Oylama bugün devam edecek!

Meclis Genel Kurulu, başkanlık divanını belirlemek üzere toplandı ancak gün boyu süren oylamalara rağmen başkan seçilemedi, oylama bugüne ertelendi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonuçsuz kaldı. UBP’nin yeniden aday gösterdiği Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre yapılan 4 tur oylamanın sonunda yeterli oyu alamayınca UBP aday değişikliğine giderek eski bakanlardan Kutlu Evren’i aday gösterdi ancak yapılan birinci tur oylamada 22 kabule karşılık 26 ret oyu çıktı. Bunun üzerine yapılan istişareler sonrasında oturuma bugün saat 10.00’a kadar ara verildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün saat 12.00 sıralarında Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Toplantı gündeminde, başkanlık divanı seçimleri bulunuyordu. İlk olarak Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un dünkü birleşim gündemine ilişkin seçimlerin, sunuşların ardından görüşülmesine ilişkin kararı onaylandı.

Ayrıca Vakıflar İdaresi 2024 Mali Yılı Ek Bütçesi Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere kabul edildi. Ardından seçimlere geçildi.

Cumhuriyet Meclisi başkanlık seçiminde ilk turda salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine ikinci tur oylamaya geçildi. Meclis Başkanlık adaylığı için Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Töre’yi aday göstermesinin ardından oylama işlemi başladı. Bu sırada söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Erkut Şahali bu birleşimin törensel olmayan ilk birleşim olduğunu söyleyerek, verimli bir çalışma dönemi geçirilmesi temennisinde bulundu. Şahali, oyun gizliliği bağlamında Yüksek Seçim Kurulu tarafından halk oylamalarında tedbirler alındığını bu doğrultuda bu seçimde de cep telefonları dışarıda bırakılarak oy kullanılması önerisinde bulundu. Önerinin ardından vekillerin telefonlarını bırakarak oylarını kullandığı görüldü.

Milletvekillerinin gizli oy kullandığı seçimlerde, oy vermenin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi. Oylama sonucunda mevcut milletvekili 48, kabul oyu 23, ret oyu 23, 2 çekimser oy kullanılması ve salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine ikinci tur oylamaya geçildi.

Töre ikinci turda da salt çoğunluğa ulaşamadı

Başkanlık için seçim yapılan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Zorlu Töre’nin ilk turda salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine yapılan ikinci tur da sonuçsuz kaldı. İkinci tur oylamada da salt çoğunluğa ulaşılamadı. Töre, ikinci turda 24 ret, 23 kabul oy alırken bir de çekimser oy çıktı.

Bunun üzerine UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, grup toplantısı için ara talep etti.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, başkanlık seçimindeki oylamalarda ilk dört turda salt çoğunluk aranıyor. Beşinci turda ise kabul oyları ret oylarından fazla olması halinde aday, seçimi kazanıyor.

50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde dün 48 milletvekili toplantıya katıldı. Oylamalara katılmayan iki milletvekili mazeretli olan CTP milletvekili Sıla Usar İncirli ile UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu oldu. Töre için ikinci tur oylamada 24 ret, 23 kabul bir de çekimser oy kullanıldı. Üstel’in talebi üzerine UBP grup toplantısına geçildi, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na 10 dakika ara verildi.

Üçüncü turda da salt çoğunluk sağlanamadı

Zorlu Töre, üçüncü turda da salt çoğunluk oyu alamaması nedeniyle dördüncü tur oylamaya geçildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, verilen aranın ardından yeniden toplanarak, meclis başkanlığı için üçüncü tur oylamaya geçti. Zorlu Töre için üçüncü tur oylamada 25 ret, 23 kabul bir de çekimser oy kullanıldı. Oylamada yine salt çoğunluğa ulaşılamadı. Töre’nin ilk üç turda salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine yeniden oylama yapıldı. Meclis İç Tüzüğü’ne göre, ilk dört turda salt çoğunluğa ulaşılması gerekirken, beşinci turda adayın kazanması için, kabul oylarının ret oylarından 1 fazla olması yeterli oluyor. Mazereti nedeniyle önceki oylamalara katılamayan Sıla Usar İncirli de üçüncü tur oylamaya dahil oldu.

Dördüncü turdan da sonuç çıkmadı

Zorlu Töre için dördüncü tur oylamada da oylar değişmedi. Töre için 25 ret, 23 kabul, 1 çekimser oy kullanıldı.

Dördüncü turda da salt çoğunluğun sağlanamamasının ardından UBP Grup Başkanı’nın talebi üzerine Meclis Genel Kurulu’na 10 dakika ara verildi.

Yeni aday Evren oldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu başkanlık seçimi için 17.15’te yeniden toplandı. Kürsüye çıkan UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun daha önce gösterilen adayın geri çekildiğini ve grup olarak Evren’i aday gösterdiklerini açıkladı.

Bunun üzerine Evren için oylama birinci turdan yeniden başladı; ancak Evren’in Meclis Başkanlığı için yapılan ilk oylamasında 22 kabul, 26 ret oyu çıktı. Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bundan sonraki süreçle ilgili grup başkan vekilleriyle görüşmek üzere toplantıya ara verdi.

Bu arada UBP’nin yeni aday arayışı da sürdü. Saat 22.00 sıralarında Meclis oturumuna 12 saatlik ara verildi ve oturumun bugün saat 10.00’da başlamasına karar verildi.