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Meclis’te borç ilişkilerinde uygulanacak kuralları düzenleyen yasa önerisini görüşmek üzere oluşturulan geçici komite toplandı

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Meclis’te borç ilişkilerinde uygulanacak kuralları düzenleyen yasa önerisini görüşmek üzere oluşturulan geçici komite toplandı
Meclis’te borç ilişkilerinde uygulanacak kuralları düzenleyen yasa önerisini görüşmek üzere oluşturulan geçici komite toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nde, Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa önerisini görüşmek üzere oluşturulan geçici (AD-HOC) komite, toplandı. 

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki komite, tüketici kredilerine ilişkin düzenlemeleri de içeren Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisini görüşmeye devam etti.


Komite toplantısına,  Atun, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Kutlu Evren, CTP Milletvekili Özdil Nami, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, DP Milletvekili Koral Çağman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Milletvekili Fikri Toros ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Komite toplantısında davetli olarak ise Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ve Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Şifa Karahasanoğlu da yer aldı. 

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