Mecliste bugün Cumhurbaşkanlığı ve Meclis bütçeleri görüşülecek

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunun Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında 10.00’da başlaması bekleniyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri dün itibariyle başlamıştı.
Meclis Genel Kurulu toplantısında sunuşların ardından komitede 10 milyar 210 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edilen 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmeye başlandı.
Görüşmeler 3 Şubat’ta tamamlanacak.
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