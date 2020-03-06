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Meclis’te bugün iki toplantı var

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Meclis’te bugün iki toplantı var
Meclis’te bugün iki toplantı var

Cumhuriyet Meclisi’nde Teberrüken Uluçay’ın Başkanlık edeceği 2 toplantı gerçekleştiriliyor…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi ve Avrupa Parlamentosunda temsil eden Milletvekilleri ile şu sıralarda bir araya geliyor…

Toplantıda Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin dört sınır kapısını kapaması kararı sonrası yaşanmakta olan süreç ele alınıyor…

Toplantıda Arasta bölgesinde faaliyet gösteren esnafın kapıların kapanması sonrası yaşadığı sıkıntılar ve Meclis’e toplu olarak sundukları yazı da görüşülüyor…

Meclis’te Başkan Uluçay’ın Başkanlık edeceği bir diğer toplantı da Anayasa değişikliği ile ilgili olacak…

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarının da yer alacağı ve 20 Şubat’ta yine Meclis’te yapılan toplantının devamı niteliğindeki görüşme saat 14.30’da başlayacak…

Bu toplantıya Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Başsavcı Behiç Öztürk’ün katılması bekleniyor.

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