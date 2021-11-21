  • BIST 1.737,330
  • Altın 668,25
  • Dolar 11,2516
  • Euro 12,7077
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Meclis’te Bütçe Görüşmeleri Yarın Başlıyor

» »
Meclis’te Bütçe Görüşmeleri Yarın Başlıyor
Meclis’te Bütçe Görüşmeleri Yarın Başlıyor

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU’NDA “2022 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI” GÖRÜŞMELERİ 3 GÜN SÜRECEK
23 OCAK 2022’DE SEÇİM KARARI BÜTÇENİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN ÇARŞAMBA AKŞAMI GÖRÜŞÜLECEK; SEÇİM YASAKLARI CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK

Meclis Genel Kurulu’nda 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri yarın başlıyor.

Alınan kararla kısaltılan Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri, komitede olduğu gibi üç gün sürecek.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanacak Genel Kurulda, komitede 12 milyar 770 milyon TL olarak onaylanan “2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ele alınacak.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunu Komite Başkanı Hasan Taçoy okuyacak.

Rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Dursun Oğuz'un sunuş konuşması ile başlanacak.

Konuşmaların ardından rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve tasarının madde madde görüşülmesine geçilecek.

Genel kurulda Pazartesi günü “Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sayıştay Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçelerini ele alacak.

Toplantının gündeminde ayrıca Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı da var.

SEÇİM TARİHİ ÇARŞAMBA GÜNÜ ONAYLANACAK

TAK muhabirinin Meclis’ten aldığı bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nden oy birliğiyle geçen ve 23 Ocak 2022’de erken seçim yapılmasını öngören “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi”, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Çarşamba akşamı Genel Kurul’un onayına sunulacak ve seçim yasakları da Cuma günü başlayacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Çocuk Hakları Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı21 Kasım 2021 Pazar 11:06
  • Kutlu Adalı Basın Ödülleri Verildi21 Kasım 2021 Pazar 10:43
  • Trafik Denetimleri Yapıldı21 Kasım 2021 Pazar 10:35
  • Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı21 Kasım 2021 Pazar 10:31
  • 67 Yaşındaki Kadının Ölüm Nedeni Belli Oldu21 Kasım 2021 Pazar 10:27
  • 25 Yaşındaki Adam Aniden Vefat Etti21 Kasım 2021 Pazar 10:18
  • Aşısız kişiler meyhane, restoran ve kafelere giremeyecek20 Kasım 2021 Cumartesi 21:38
  • 20 Kasım 2021 , 269 pozitif vakaya ve 2 vefat!20 Kasım 2021 Cumartesi 19:24
  • Aksa Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maçları tamamlandı20 Kasım 2021 Cumartesi 18:42
  • Sucuoğlu: Üç Sektör İle Özel Olarak İlgileneceğim20 Kasım 2021 Cumartesi 18:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti