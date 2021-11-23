Meclis’te Bütçe Görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 169 milyon 755 bin 900 TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 169 milyon 755 bin 900 TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı.

İlk sözü alan HP Milletvekili Tolga Atakan, Türk Lirası’nın değer kaybına değinerek, bir krizle karşı karşıya olunduğunu söyledi. Ekonomi ve Enerji Bakanlı’nın en fazla uğraşacağı konunun bu olduğunu dile getiren Atakan, üretimin önemine değindi.

Mağusa Limanı’ndaki bazı hizmetlerin çağ dışı kaldığını söyleyen Atakan, TC ile KKTC arasındaki navlun sorunu olduğunu ve ülkeye ürün getiren şirketlerinin yolladıkları boş tırın maliyetini de ödediklerini kaydetti. Özellikle Mersin ve Mağusa limanlarında karşılaşılan navlun fiyatlarının olumsuz etkilerine değinen Atakan, bu konuda teknik çalışman yapılmasının önemine dikkat çekti.

Atakan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın ekonomide kaldıraç olması gerektiğini kaydetti.

TOROS

CTP Milletvekili Fikri Toros da, Covid-19 salgınında ülkelerin rekabet içerisine girdiklerini ve ülkedeki ekonomik çarkların yürürlüğe girmesi için tüm parasal imkanlarını genişlettiklerini belirtti.

Dengeyi bulan ülkelerin krizi aşan ülkeler olduğunu, dengeyi bulamayanların ise krizi atlatamamış ülkeler olarak nitelendiğini dile getiren Toros, kriz yönetiminde başarısız olan ülkeler arasında KKTC’nin de yer aldığını kaydetti.

Ülkedeki işsizlik sayısındaki artışa dikkat çeken Toros, refah seviyesinin de düştüğünü belirtti.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, bütçenin, hazırlandığı günden itibaren, yarı yarıya azaldığını kaydetti.

Mevcut yerel istihdamın desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Şahiner, lokomotif sektörlerin sayısının genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Hal yasasının geçirilmesi gerektiğini dile getiren Şahiner, yasa geçene kadar tüzüklerle iyileştirici müdahaleler yapılabileceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun iyi bakılması gerektiğine dikkat çeken Şahiner, kurumun kötü yönetim çerçevesinde kaybedecek zamanı olmadığını belirtti. Kurum batması halinde bunun olumsuz sonuçlarının halka yansıyacağını dile getiren Şahiner, petrol fiyatlarının atmasından dolayı kurumun daha da sıkıntıya girdiğini kaydetti.

AKSA ile bir an önce yolları ayrılmak gerektiğini dile getiren Şahiner, kurumda ayrıca bazı çalışanların görev yerlerinin değiştirildiği yönündeki duyumları da sordu.

ARIKLI

YDP Milletvekili Erhan Arıklı da, bakanlığı aldığı günden itibaren birçok adım atıldığını ancak Kıb-Tek’teki sorunların diğer işlere gölge düşürdüğünü belirtti.

Türkiye ve KKTC arasında ekonomik entegrasyonun gerçekleşmesinin planlandığını dile getiren Arıklı, bu eylem planı ile adımların atılmaya devam etmesi temennisinde bulundu.

Akaryakıt kaçakçılığının yapıldığı ihbarının alınmasının ardından otomasyon sistemi yapılması için çalışma başlattıklarını dile getiren Arıklı, iki firmadan birinin bu sisteme uyduğunu kaydetti.

Arıklı, otomasyon sisteminin meyvelerinin alınması gerektiğini dile getirdi.

ULUÇAY

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, bütçe açığına değinerek, gelecek yılın çok daha sıkıntılı olacağını söyledi.

Dövizdeki artışa değinen Uluçay, Türk Lirası’nın değer kaybının ciddi olduğunu söyleyerek, ülkede iş yapan insanların bir gecede sermayelerini yitirebileceklerini kaydetti.

Uluçay, KKTC’de yaşanmakta olan sıkıntılar karşısında çaresiz kalındığını belirtti. Uluçay, dövizin seçimler beklenmeden sabitlenmesi gerektiğini kaydederek, aksi taktirde, öngörülemeyecek sorunlar yaşanabileceğini söyledi.

Döviz sorunun odaklanılmasının önemine işaret eden Uluçay, örneğin döviz borcu olanlar, döviz üzerinden kira ödeyenlerin sıkıntılı bir duruma düşeceklerini kaydetti.

Uluçay, yatırım amaçlı değil, barınmak için ev edinen, dövizle ev alan gençlerin mağdur olmasının önlenmesi gerektiğini belirtti. Uluçay, enflasyonun önünün bir nebze de olsa alınması için de öneriler sıraladı.