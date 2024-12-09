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Meclis’te bütçe maratonu başlıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün “2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüşmeye başlıyor.
Meclis’te bütçe maratonu başlıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün “2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüşmeye başlıyor.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in imzasıyla yayımlanan toplantı çağrısına göre, 4. birleşim bugün saat 10.00’da başlayacak.

Başkanlığın sunuşlarına yer verilecek toplantıda, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısına ilişkin Komite Raporu, Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından okunacak.

Rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sunuş konuşması ile başlanacak.

Rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından tasarının madde madde görüşülmesine geçilecek.

136 milyar 941 milyon TL olarak öngörülen Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşülmesine geçildikten sonra ilk olarak Cumhurbaşkanlığı, ardından Cumhuriyet Meclisi bütçeleri ele alınacak.

2025 bütçesinde Cumhurbaşkanlığı için 619 milyon 500 bin TL, Cumhuriyet Meclisi için ise 574 milyon 345 bin TL ödenek öngörülüyor.

Meclis’teki bütçe görüşmelerinin salıdan itibaren programı, bugünkü toplantıda netleşecek.

Bütçe tasarısı, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde 19-28 Kasım tarihleri arasında 8 toplantıda görüşülmüş ve Meclis Genel Kurulu’na havale edilmişti.

Meclis Genel Kurulu geçen hafta, İsias Otel duruşması nedeniyle yapılmamıştı.

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