Mecliste bütçe maratonu devam ediyor...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı çerçevesindeki görüşmeler 3. gününde.

Meclis Genel Kurulu’nda dün yaklaşık 13.00 sıralarında başlayan görüşmeler bugün sabah 07.30 sıralarında tamamlandı.

İlk olarak 1 milyar 82 milyon 8 bin 700 TL’lik Başbakanlık bütçesi ele alınarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Başbakanlığa bağlığı kurumların da görüşüldüğü Genel Kurul toplantısında daha sonra 1 milyar 203 milyon 447 bin 700 TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi ele alınarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü görüşmeleri saat 15.00’te başlayacak. Genel Kurul’da bugün ilk olarak 2 Milyar 99 Milyon 626 bin 600 TL olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ardından da 588 Milyon 99 bin 400 TL olan Dışişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.