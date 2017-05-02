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Mecliste "çıkarma plajının 30 yıllığına kiralanması" tartışması...

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Mecliste "çıkarma plajının 30 yıllığına kiralanması" tartışması...
Meclis Genel Kurulu’nda, 62. madde tahtında söz alan CTP Milletvekili Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu’nun Çıkarma Plajı’nın 49 yıllığına kiralanması konusundaki kararı hakkında konuştu.

49 yıllık kiralama söz konusu olduğunda konunun zorunlu olarak Meclise geldiğini ancak itirazlar sonucu geri çekildiğini söyleyen Erhürman, “bu sefer konuyu meclis denetiminden kaçırmak için kiralamanın 30 yıla düşürüldüğünü” söyledi.

30 yıl olunca Bakanlar Kurulu kararının yeterli olduğunu dile getiren Erhürman, öte yandan buradaki yatırımın 49 yıllığına fizibl olduğu yönünde çalışma olduğunu anlattı.

Erhürman, “nasıl olur da Meclis’in iradesi yok sayılır” diyerek, bunu Meclis’e yönelik bir hakaret olarak niteledi.

Erhürman, “ bu hükümetin görevde kaldığı her gün, gelecek kuşaklardan çalınan bir gün anlamına geliyor” dedi.

Erhürman’ın konuşmasının ardından hükümet üyelerinden açıklama talebi gelmemesi muhalefet tarafından eleştiriyle karşılandı.

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ÇAVUŞOĞLU

Ardından söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konunun hassas ve tartışmaya açık bir konu olduğunu kaydederek, tekrar değerlendirileceğini anlattı.

Çavuşoğlu, konuyu tekrardan Bakanlar Kurulu gündemine getireceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, kürsüden iner inmez Turizm Bakanıyla da konuyu görüşeceklerini dile getirdi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli 62. madde tahtında, Kar-İş eylemi hakkında konuştu.

Kar-İş ile anlaşma yapıldıysa bu anlaşmaya uyulması gerektiğini dile getiren Angolemli, kendisi de dâhil çoğu kişinin anlaşma yapıldığına inandığını kaydetti.

17 bin öğrencinin bu sorunlardan etkilendiğini kaydeden Angolemli, “inatlaşma olmaz, bu, öğrencilerimizin dolayısıyla bizim geleceğimizdir. Oturun bir uzlaşmaya varın” dedi.

Ülke taşımacılığında denetime de ihtiyaç olduğunu söyleyen Angolemli, Kar-İş’in hükümetle görüşmek için uzun zamandır uğraş verdiğini dile getirdi.

BEROVA

Bunun üzerine söz alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, taşımacılık konusunda Kar-İş’le belirli planlar çerçevesinde anlaşmalar yapıldığını anlatarak, taşımacılık şirketlerinin doluluk oranı üzerinden ek ödeme aldıklarını ifade etti.

Berova bugünkü şartlar içerisinde verilen ödeme miktarları ile ekonomik koşullar göz önüne alındığında istenen yüzde 26’lık zammın kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Konuyla ilgili, Bakanlık olarak yeni bir çalışma yürüttüklerini ve iletişime açık olduklarını kaydeden Berova, öğrenci mağduriyeti üzerinden yapılan her türlü eyleme karşı olduklarını belirtti.

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