Meclis’te Covid-19 ve KIBTEK konularında konuşmalar yapıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, denetim göreviyle toplandı.

Toplantıda ilk olarak TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde kullanılacak olan elektronik bileklikler ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Çeler, Devletin bugüne kadar karantina ücretlerini ödeyerek maliyeyi sıkıntıya soktuğunu, bunun sonucunda da bazı giderlerden tasarruf etmeye çalıştığını söyledi.

Hükümetin denetim açısından gücünü göstermesi gerektiğini dile getiren Çeler, özellikle elektronik bileklik kullanımında çok güçlü bir denetim gerektiğini ifade etti.

Çeler, elektronik bileklik taşıyanların kurallara uymaması halinde en sert cezaların uygulanması gerektiğini, bunun da şimdiden duyurulması gerektiğinin altını çizdi.

Hükümete en azından Covid ile mücadelede muhalefetle birlikte hareket etme önerisi de sunan Çeler, amaçlarının halkın sağlığını koruyarak kimsenin ekonomik çöküş yaşamamasını sağlamak olduğunu söyledi.

Başbakan Ersan Saner de söz alarak Hükümetin çalışmalarını anlattı.

Saner, elektronik bileklik sayesinde çağa ayak uyduran bir çalışma içerisine girileceğini söyledi.

Uygulanacak sistem sayesinde özellikle temaslı takibinin yapılabilmesinin ve kapalı turizm ile ülkeye gelecek olanların takibinin yapılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Elektronik bileklik sisteminin kusursuz çalışabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapıldığını bu konuda da Mecliste gerekli bilgilerin milletvekillerine anlatıldığını anımsatan Saner, sistemin çalışmaya başlamasıyla olası eksikliklerin de giderileceğini söyledi.

Elektronik bileklik kullanımında kurallara uymayanlara karşı uygulanacak cezalarla ilgili muhalefetin de desteklediği bir yasa üzerinde çalışıldığı bilgisini veren Saner, sistemin güçlü bir takip sistemine sahip olacağını anlattı.

Saner, konuşmasında sistemin çalışma şartlarıyla ilgili bilgi de aktardı.

Aplikasyon sayesinde ülkeye gelecek olanların ayak izlerinin de takip edilebileceğini anlatan Saner, kurallara uymayanların takipcisinin de polis olacağını hatırlattı.

Sitemle ilgili ihaleye Maliye bakanlığı tarafından çıkıldığını dile getiren Başbakan Saner, dolayısla ek bilginin Maliye Bakanı tarafından aktarılabileceğini de kaydetti.

CTP Lefke milletvekili Salahi Şahiner de KIBTEK akaryakıt alımı ihale şartnamesiyle ilgili konuşmasını gerçekleştirdi.

Şahiner, ilk çıkılan akaryakıt ihalesinin iptal edilerek yeni bir ihaleye çıkıldığını, yeni ihalenin idari şartnamesinde ise önemli bazı evrakların istenmediğini tespit ettiklerini belirterek, bunların; Yakıtın hangi rafineriden alınacağı ve hangi gemi ile ülkeye getirileceği maddelerinin olduğunu belirtti.

Salahi Şahiner, teknik şartnameyi de incelediklerini ve ilgili ihalenin adrese teslim bir ihale olduğu kararına vardıklarını dolayısıyla olası bir yolsuzluk yaşanmadan ihalenin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Şahiner’e cevaben çıktığı kürsüde, her hafta aynı konuları anlatmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Salahi Şahiner’e geçtiğimiz günlerde gerekli bilgileri bizzat ve uzmanlar tarafından aktardıklarını ancak hala daha yolsuzluk iddialarının devam ettirildiğini kaydetti.

Zamanında karar üretilmeyerek Kurumun zarar ettirildiği iddialarına karşılık da Arıklı, akaryakıt alımlarının günlük teslimat üzerinden fatura edildiğini, çok önceden sipariş edilse dahi teslim tarihindeki faturanın geçerli olduğunu vurguladı.

20 günlük akaryakıt kaldığı ve sonrasında ülkenin karanlığa gömüleceği iddialarına da cevap veren Arıklı, iddiaların geçerliliği bulunmadığını, KIBTEK’in 20 Mayıs’a kadar akaryakıt sıkıntısı bulunmadığını söyledi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, “Aralık ayında, elektrik fiyatlarında indirim yapmak için çalışma başlatılacağı sözü verdiniz ama şimdi zammın kapıda olduğunu söylüyorsunuz, nasıl bir çalışma içerisindesiniz ? şeklindeki bir soruya karşılık Arıklı, ortaya çıkacak zammı halka yansıtmamak ve Devlet içinde çözebilmek üzerinde çalıştıkları bilgisini verdi.

Bakan Arıklı, indirimin de ancak gazlı sisteme geçilmesi halinde mümkün olabileceğini, bu konuda uyguladıkları tasarruf tedbirlerinin yanısıra AKSA şirketine de gazlı sisteme geçmeleri konusunda öneri sunduklarını anlattı.

Arıklı, bu konuda kalıcı olanın ise enterkonnekte sistem olduğunun altını çizdi