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Meclis’te Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor

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2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarsı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda  görüşülüyor.
Meclis’te Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor

2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarsı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda  görüşülüyor.

Kamuda finansman dengesinin kurulması hedefiyle hazırlanan ve 10 Milyar 210 milyon TL olarak öngörülen 2021 bütçesiyle ilgili görüşmeler 3 şubat’ta tamamlanacak.

Genel Kurul’da program gereği ilk olarak Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşülmesine başlandı. Cumhurbaşkanlığı bütçesi 50 Milyon 100 bin 100 TL olarak Genel Kurul’a sevk edildi.

Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından ise 47 Milyon 765 bin 700 Türk Liralık Cumhuriyet Meclisi Bütçesi ele alınacak.2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşmelerinin 8 gün sürmesi hedefleniyor 

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