Meclis'te Derya-Berova tartışması

Derya, bir şeyin politika olabilmesi için onun bir vizyonunun olması gerektiğini, bunların olmadığı durumlarda ise bir eğitim politikasından söz edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy’un üniversitelerle ilgili önerisini CTP olarak kendilerinin de kabul ettiğinin ifade eden Derya, “Tam da buna onay vermişken dün 2 üniversiteye izin vermek çok değişik bir karar. İnsan “Bu ne yaman çelişki anne” diyor. Bu üniversiteler açılırken akademik nitelikle ilgili bir tahkikat yapılıyor mı? Öğretim üyeleri inceleniyor mu? Kampusler ve yurtları düşünülmesi gerekiyor” dedi.

“Apartman dairesinde açılan üniversiteler var”

Derya, apartman dairesinde açılan üniversiteler olduğuna vurgu yaparak bu üniversitelere sermayeyi kimin koyduğunun bilinmesi gerektiğini belirtti. Derya, “Üniversitelerin aldıkları teşvikler var. Bunların nasıl kullanıldığı ile ilgili denetim yapılıyor mu? Acaba bazı şirketler üniversiteleri karar para aklama yeri olarak mı görüyorlar? Öğrenciye müşteri gözüyle bakan bir yaklaşım var. Bu ciddi bir sıkıntı. Bu ülkede kaçak çalışan birçok öğrenci var. Kafelerde barlarda çalışıyorlar. Sigortasız çalıştırılıyor. Bunlarla ilgili önlem almadan üniversite izni vermek ne demek. Dernekler Yasası sivil toplum örgütlenmesine gitmek isteyen yabancı öğrenciler için de yapıldı. Fundementalist örgütlenmeler vardır ki öğrenci daha Kıbrıs’a gelmeden “sana biz bakacağız” diyerek öğrenciyi kapsıyor. Bu örgütler denetlenmiyor. Nereden yola çıkarak ahtapot gibi örgütlenme öğrencileri baskı altına alıyorlar? Yabancı öğretmenlerin adaya getirilmesi ile ilgili birileri size bunları dayatıyor?” ifadelerini kullandı.

Berova’ya “Gerilince fena oluyorsunuz”

Derya’nın konuşmasını sürdürdüğünü sırada Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın “konuşma süreniz daha dolmadı mı?” diye sorması üzerine Derya, “ben süremin bilincindeyim. Daha da sürem var ama siz gerilince fena oluyorsunuz” şeklindeki diyalog meclisi gerdi.

Berova’dan Derya’ya cevap

Doğuş Derya’nın konuşmasını cevaplamak için kürsüye gelen Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Derya’nın Yüksek öğrenim kurumları ile ilgili çalışmaları anlamadığını söyledi. Berova, “Derya, bazı konuların farkında değildir. Biz üzerimize düşenleri yasal mevzuat içerisinde gereklilikleri yapıyoruz. Şu an Meclis komiteleri içerisinde ivedi olmayan hiçbir yasa tasarısı veya önerisi yoktur. Buna fazla kafayı takmaya gerek yoktur.

Çanakkale tartışması

Berova’nın açıklamasında Çanakkale konusunu açmasıyla Meclis yeniden gerildi. Çanakkale kampını savunan Berova’ya Derya sert bir cevap verdi: “Sizin gibi taşeron vekil değiliz biz. Ali cengiz oyunu yapmayın. Keşke biraz da eğitimle ilgilenen bir Eğitim Bakanı olsaydınız.”