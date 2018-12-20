Meclis'te Dome Otel tartışması

Arıklı, CAS konusunun ardından, Dome Otel ile ilgili de konuştu.

Dome Otel konusunda Başbakan Tufan Erhürman üzerinde baskı kurulmaya çalışıldığını iddia eden Arıklı'nın konuşması tartışmaya neden oldu.

Bunun üzerine CTP Lefkoşa Milletvekil Doğuş Derya, yerinden söz alarak Arıklı’yı eleştirdi.

Doğuş Derya, “Arıklı, doğru bilgilere dayanmayan konuşmalar yapıyor. Ben, araştırmalara bağlı bir tek konuşma yaptım. "dedi.

derya konuşmasına devamla "O günden beridir de provoke edici konuşmalar yapıyor. Kimsenin haddine değil, Başbakanın arkasındayız. Vakıflar İdaresi ile ne kadar provokasyon yaparsanız yapın, bu iş adaletli şekilde çözülecek. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun” dedi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da Arıklı’yı uyararak, Meclis’e hitap etmesini istedi.