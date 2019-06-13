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Meclis’te Ebru Gündeş’li VİP tartışması

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*Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Havalimanında VIP'e alınmaması TBMM'de de tartışma konusu oldu. İYİ Partililer sanatçı Ebru Gündeş’i örnek göstererek, ''Gündeş nasıl VIP’ten geçiyor?'' diye sordu.
Meclis’te Ebru Gündeş’li VİP tartışması

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması tartışmaları sürüyor. Konu TBMM'de de gündeme geldi. İYİ Partili Milletvekilleri, ‘'Ebru Günden nasıl oluyor da VİP'ten geçiyor?'' diye sordu.

Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ”Uçağa bincek 14 kişi içerisinde CHP adayıyla beraber hiçbir vekil yok” dedi. TBMM’deki tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

BÜLENT TURAN (AKP) – Uçağa bineceklerin listesi önceden bildirilir. Bunun güvenlik gerekçesi var. CHP adayının şoförü var, koruması var, vekil yok.

ATİLA SERTEL (CHP) – İmamoğlu’nun yanında Seyit Torun var, Necati Tığlı var, 4 tane milletvekili var.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU (İYİ) – Ebru Gündeş'in geçtiği VIP'den mevzu ettiğiniz şeye bak

ŞENOL SUNAT (İYİ) – Zarrab'ın eşi nasıl gitti?

ÖZCAN AYGUN (CHP) – Ebru Gündeş'i, Reza Zarrab'ı nasıl geçirdiniz ? Ona bakın önce!

ENGİN ÖZKOÇ (CHP) – VIP'nin bir yol geçen hanına döndüğü kesin.

GÜNDEŞ ABD'YE VİP'TEN GİTTİ

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Atatürk Havalimanı'na gelen şarkıcı Ebru Gündeş ve kızının yalnızca özel prosedürlere tabi olanların girebildiği VIP salonundan geçerek, TK 003 New York uçağı ile ABD'ye gittiği ortaya çıkmıştı. Görevliler ABD’de tutuklu bulunan Rıza Sarraf’ın eşi Ebru Gündeş'in VIP salonunu kullanması konusunda “Özel emirle işlem yapıldı” açıklamasında bulunmuştu.

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