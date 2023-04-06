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Meclis’te ek mesaiye kalmama eylemi bugün de devam edecek

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Meclis, görüşülmesi yarım kalan Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı görüşmek için olağanüstü toplanmaya hazırlanırken, KTAMS, Meclis’te ek mesaiye kalmama eyleminin bugün de devam edeceğini açıkladı.
Meclis’te ek mesaiye kalmama eylemi bugün de devam edecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) eylemine destek vermek amacıyla Kamu İhale Yasası’nın görüşüleceği Meclis’te ek mesaiye kalmama eyleminin devam edeceğini duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na sahip çıkma adına, ek mesai eyleminin bugün 17.30’dan itibaren devam edeceğini kaydetti.

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