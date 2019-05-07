Meclis'te ekonomik gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki hareketlilik ele alındı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan gündem dışı konuşmalarda, ekonomik gelişmeler, zamlar, özel eğitim, ilaç eksikliği, süt ürünü satışı, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki hareketlilik ele alındı.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da “Özel eğitim ve sorunları” konusunda güncel konuşma yaptı.

Bu eğitim yılının tamamlanmak üzere olduğunu anımsatan Berova, “Sayın Bakan önümüzdeki dönemde özel eğitimde ve okul öncesinde tam güne geçileceği taahhüdünü verdi. Tam güne geçilecekse eğitimin organizasyonu yapıldı mı?” diye sordu.

Özel Eğitim Tüzüğü konusunda konuşan, Eğitim Bakanı’nın bu tüzük konusunda tutarsız söylemleri olduğunu savunan Berova, “Ben resmi gazetede bu tüzüğün geçtiğini göremedim. Bakanın çeşitli söylemlerine, ‘geçecek’ demesine rağmen bu tüzük hayata geçmedi. Sayın Bakan verdiği sözleri yerine getirmek için harekete geçmeli” dedi.

Kamudaki özel eğitim merkezlerinde 227 öğrencinin eğitim aldığını söyleyen Berova, KKTC genelindeki ilkokullarda 26 kaynak sınıf olduğu, bu sınıflarda 400 öğrencinin öğrenim gördüğü bilgisini paylaştı.

Hükümetin alt yapı yatırımı konusunda verdiği sözlerden ve hedeften uzak olduğunu kaydeden Berova, “Girne ve İskele’de okul yapılacağı konusunda taahhütler var ama 14 ayda hiçbir adım atılmadı. Eğitim bakanlığı bazı temel görevlerini yerine getiremiyor.” dedi.

“Eğitimde gayle çekmek eğitimde ilerleme için bir adımdır” ifadelerini kullanan Berova, protokolün henüz imzalanmamasını da eleştirdi.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Berova’yı yanıtında, “Maalesef bu ülkedeki hantal bürokrasinin, kamu reformunun geçmesinin sıkıntısını yaşıyoruz” dedi.

Terfiler konusunda da bürokrasinin kurbanı olduklarını kaydeden Özyiğit, “Personel Dairesi yeterince hızlı çalışmıyor. Süreç uzadığı için bazı gençleri maalesef maaşsız çalıştırdık. Bundan büyük üzüntü duyuyorum” şeklinde konuştu.

Cemal Özyiğit, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral görevinden ayrılmış olsa öğretmen atamalarında da sorun yaşanacağını kaydederek, “Terfilerle ilgili hala eksiklikler var ama ilkokullarda yetki sorunu yok” dedi.

Girne’deki okulla ilgili her şeyin hazır olduğunu söyleyen Özyiğit, bu konudaki imzanın haftaya kaldığını belirtti. Özyiğit, İskele’deki kolejle ilgili yarın bir toplantı yapılacağını ve kaynakla ilgili pürüzün giderileceğini söyledi.

Kermiya’daki okulun bir hayırsever tarafından yapılacağını, yine Kermiya’da bir özel eğitim merkezi inşa edileceğini kaydeden Özyiğit, tüm özel eğitim merkezlerinin buraya taşınacağını ve bunda da bir iş insanın katkısı olacağını kaydetti.

Haspolat Meslek Lisesi inşasının hızla sürdüğünü belirten Özyiğit, okulun yeni döneme hazır olacağını kaydetti.

Okullarda süt ve bazı yerel ürünlerle ilgili kampanyaların devam edeceğini söyleyen Özyiğit, Özel Eğitim Tüzüğü’nün Bakanlar Kurulu’na sunulduğunu belirtti. Özyiğit, bu konuda hukukçudan bir görüş aldıklarını kaydederek, “Bazı yasalarda bir maddelik, bazılarında bir paragraflık değişiklik olacak ki özel eğitim tüzüğü güçlendirilsin” dedi.

Özel eğitimde tam gün için hazırlıkların tamam olduğunu kaydeden Özyiğit, “Eğer gerek olursa Türkiye’den ihtiyaç doğrultusunda öğretmen de talep edilecek” ifadesini kullandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit, önümüzdeki günlerde ülkeye gelecek araçlarla özel eğitimde öğrencilerin de devlet tarafından taşınabileceğini aktardı.

Özyiğit, kolejlere giriş yöntemi konusunda önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.

SUCUOĞLU

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, bir yılda elektrik, süt ürünleri, damacana su, tüp gaz, özel üniversite gibi alanlara gelen zamlara işaret ederek, ekonomik ve diğer sivil toplum örgütü açıklamalarından bazı kesitleri okuyarak “İnsanlar zor durumda” dedi.

Yükseköğretimde 72 bin öğrenci olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “18 bin öğrenci öğrenimini dondurdu. Yüksek öğrenim kan kaybediyor” şeklinde konuştu.

Arazi kiralaması konusunda da konuşan Sucuoğlu, hükümet ortaklarının bu konudaki açıklamalarına işaret ederek, “Konsantrasyon ve enerji bu konulara harcanıyor. Ekonomiye, eğitime, turizme ve diğer sektörlere değil…” dedi.

Sucuoğlu, Türkiye’ye yapılan süt ürünü ihracatına işaret ederek, bu ürünün Türkiye’de uygun bulunmadığına söyledi.

İlaç ve tıbbı malzemeler konusundaki ihalelerle ilgili de soru soran Sucuoğlu, “Haziran ayına geldik. İnsülinin olmadığı, kanser ilaçlarının eksildiği söyleniyor. Belli ihalelerin yapılması gerek. Bu direk insan sağlığıyla ilgili” dedi.

Mağusa Devlet Hastanesi’nin cerrahi bölümünün damının akıttığını söyleyen Sucuoğlu, inşaata ne zaman başlayacağını da sordu.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim de eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, mülteci konusunun kendilerini üzdüğünü söyleyerek, mültecilerin bekletildiği Ercan’da 112’nin konuşlandığını, sıhhiye ekibinin de burada olduğunu söyledi.

Besim, ilaç ihalelerinin bittiğini belirterek, “Zaman zaman ilaç sıkıntısı yaşıyoruz. Bu sadece mali sıkıntılardan kaynaklanmıyor. İlacı kontrol altına almada, organize etmede yıllardır sorun var. İlaç otomasyonu konusunda ciddi bir çalışma içindeyiz” dedi.

Besim, ciddi tıbbı malzeme sorunu yaşamadıklarını da belirtti.

Bakan Besim, Planlama ve İnşaat Dairesi’nin güçlendirilmesiyle her alandaki tadilatın hızlı şekilde yapılabileceğini belirtti.

Filiz Besim, “Mağusa Hastanesi’nde ameliyatlar erteleniyor diye bir durum yok.İki tane ameliyathane eklenmesiyle sayı 6 olacak. Hedef güçlü bir de yoğun bakım” dedi. Filiz Besim, bu konudaki ihalelerin yazda tamamlanmasının hedeflendiğini de belirtti.

Sağlık Bakanı Besim, inşa edilecek kalp hastanesi konusunda aldıkları bazı eleştirilere de işaret etti.

Besim “Milli Piyango ile kalp hastanesi mi yapacaksınız’ diyorlar. Elbette bağışla kalp hastanesi yapılmayacak. Bu konuda ciddi bir kaynak ve çalışmamız var.Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği, buna öncü olabileceğini söyledi. Kalkanlı Yaşam Evi’nde de bunda gördük. Sağlığa yardım etmek isteyen çok sivil toplum örgütü ve yardım kuruluşu var. Bu bana inanılmaz bir umut veriyor” dedi.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, geçtiğimiz gün yapılan ihracat girişimine işaret etti, bu ürünlerin peynir ve pastörize edilmemiş süt yağı kreması olduğunu söyledi.

Süt yağı kremasının 8 ton olduğunu kaydeden Şahali, bu ürün ısıya tabi olmadığından e-koli görüldüğünü ve imha kararı alındığını aktardı. Şahali, “Çiğ süt kremasının ısıyla tabi tutulmadığından bazı istenmeyen unsurları olabilir. İhracatçı da bu konuda risk aldığını farkındaydı” dedi.

Peynirin analiz sonucunun henüz çıkmadığını ve bekletildiğini kaydeden Şahali, “Peynir diğer ürünle aynı partide olduğu için değerlendiriliyor, garantide tutuluyor ama temiz olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

HASİPOĞLU

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, da konuşmasında, “Önemli bir eşikteyiz. Kıbrıs konusu masadan sahaya kayıyor” diyerek, Fatih Gemisi’nin denizlerdeki sondaj çalışmalarına işret etti.

Rum bakan ve diplomatların kapı kapı gezerek, bu konuyla ilgili dünya ülkelerinden medet umduğunu belirten Hasipoğlu, geminin kaptan ve mürettebatına yönelik tutuklama emri talep edildiğini söyledi.

Hasipoğlu, “Rum tarafı hem uzlaşmaz, hem de saldırgan bir tavır içinde. Hakça bir paylaşım için masaya oturacaklar. İster Amerika’ya ister Avrupa Birliği’ne gitsinler. Siyaseten de hukuken de haklıyız. Uluslararası hukukun dışında da değiliz” dedi.

Fatih’in sefere çıkması ve bildirimde bulunmasını “geriye dönülemez bir süreç” olarak nitelendiren Hasipoğlu, “Rum tarafı, Türkiye’nin ve KKTC’nin mavi vatandaki haklarını gasp edemeyecek” dedi.