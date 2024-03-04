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Meclis'te 'Ercan' konuşuldu... Erhürman ve Arıklı gerildi...

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ercan Havalimanı'ndaki mevcut sorunlara rağmen, çalıştırma lisansı yetkisinin uzmanlardan alınıp Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na verilmesini eleştirdi
Meclis'te 'Ercan' konuşuldu... Erhürman ve Arıklı gerildi...

Meclis Genel Kurulunun bugünkü oturumunda, 62’nci madde tahtında konuşma yapan Erhürman, bu konuda yapılan 2 tüzük değişikliğine işaret etti. 

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