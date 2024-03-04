Meclis'te 'Ercan' konuşuldu... Erhürman ve Arıklı gerildi...

Bakanlar Kurulunun söz konusu tüzük değişikliklerini yaparken, gerekçe olarak Ercan Havalimanındaki eksikliklerin devam ettiğini gösterdiğini söyleyen Erhürman; “uzmanların eksiklikler devam ederken lisans vermeyeceklerinin bilindiği için” bu yetkinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanına aktarıldığını savundu.

“Ercan Havalimanında yaşanabilecek bir olumsuzluktan tüm Bakanlar Kurulu sorumlu olacaktır” diyen Erhürman, havalimanı çalıştırma lisansının 6 aylık süreyle verildiğini ve son verilen lisansın haziran ayında biteceğini hatırlatarak, buna rağmen eksikliklerin halen devam ettiğini öne sürdü.

-“Eksiklikler devam ederken lisansı yenileyecek misiniz?”

“Ercan Havalimanında eksiklikler devam ederken lisansı yenileyecek misiniz?” sorusunu yönelten Erhürman, can ve mal güvenliği risklerine işaret etti.

Ercan’a ilişkin şirket ve hükümet arasında yapılan sözleşmelerde, olmadığı halde bir “ihtilaf” yaratıldığını ve üzerine 59 milyon euro verildiğini savunan Erhürman, bu konunun ülke yargısının da elinden alınarak Türkiye’deki bir tahkim heyetine verilmesini eleştirdi. Erhürman, belirlenen tahkim heyetinin yetki süresinin de geçmiş olduğunu öne sürdü.

Başkan Erhürman, Ercan Havalimanına ilişkin şirketle yapılan sözleşmede, şirketin yapacağı işler ve bu işler için idareden para talep edemeyeceğinin çok açık bir şekilde yazıldığını kaydetti. Erhürman, buna rağmen, bu maddelerin “ihtilaflı” konu olarak kabul edilmesinin “anlaşılır” olmadığını söyledi.

Erhürman, hükümetin bu sorunların içerisinden nasıl çıkacağı konusunda bir fikri olmadığını kaydetti, “Şeytan bunun içerisinden çıkamaz” dedi.

- “Narenciye için bir an önce girişim yapılmalı”

Narenciyede yaşanan sıkıntılara da değinen Erhürman, Türkiye’den dönen hükümet ortaklarının “zararın tespiti için Türkiye’den bir heyet geleceği” dışında bir açıklama yapmadıklarını söyledi.

Şu anda Yeşil Hat üzerinden narenciyede ihracatın devam ettiğine ve bu ihracatın Avrupa Birliği'nin verdiği sağlık sertifikalarıyla yapıldığına işaret eden Erhürman, Avrupa Birliği’nin ülkede bu hastalığın olduğunu bildiğini ve buna rağmen ihracata izin verdiğini belirtti.

Erhürman, hastalığın gıda güvenliğine bir etkisi olmadığının bilindiğini, bundan dolayı ihracatın engellenmediğini vurguladı.

Yapılması gerekenin zarar tespiti değil, ihracatın nasıl yapılacağının belirlenmesi olduğunu söyleyen Erhürman, Türkiye’nin “0 tolerans” politikasına saygı duyduğunu ancak 15 bin tona kadar izin verip, daha fazlasına izin verilmesinin “anlaşılacak bir durum” olmadığını ifade etti.

Narenciyede bu senenin kaybedildiğini öne süren Erhürman, gerekli girişimlerin hiç vakit kaybedilmeden yapılması çağrısında bulundu; önlem alınmazsa vektör böceklerin gelecek sene de olacağını kaydetti.

Sorunun adanın her 2 tarafında da olduğuna işaret eden Erhürman, sürdürülebilir bir çözüm için koordinasyon yapılması gerektiğini belirtti.

- “İnsanlar inim inim inliyor”

Piyasadaki pahalılık hakkında konuşan ve “denetim eksikliği” eleştirisinde de bulunan Erhürman, Güney’e geçip alışveriş yapan insanlarda artış olduğunu savundu.

Erhüman, çözüm olarak, temel gıda, temizlik, çocuk, kadın ve yaşlı bakım malzemeleri konusunda taraflarla bir araya gelinerek, bir çalışma yapılması önerisinde bulundu.

Şubat ayı içerisinde ekmeğin fiyatının 12 TL, 15 TL ve 13.5 TL fiyatları arasında 5 defa değiştirildiğini anımsatan, en temel malzemede bile anlaşılamadığını öne süren Erhürman, piyasada düzenleme için kimsenin yetkililere güvenemediğini iddia etti.

Erhürman, yaşanılan ekonomik sıkıntılara değinerek, “insanlar inim inim inliyor” dedi.

- Arıklı: “Ercan Havalimanında atılan tüm adımlar uzman denetim ve önerisi doğrultusunda yapılıyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, Erhürman’a yanıt olarak yaptığı konuşmada, kendinden önceki bakanlar tarafından Ercan Havalimanına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan diğer sözleşmelere atıfta bulunarak, bu sözleşmelerde de Türkiye ile işbirliğinin yer aldığını kaydetti.

Arıklı, "Tufan Erhürman’ın Başbakan olduğu dönemde ilgili bakan Tolga Atakan tarafından imzalanan protokolde de KKTC Sivil Havacılık mevzuatında hüküm bulunmadığı hallerde, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatındaki hükümlerin kullanılacağı yazdığını ve bundan hareket edildiğini" söyledi.

Uçuş güvenliğinin ciddi bir konu olduğunu ve ihmalin kabul edilemeyeceğini kaydeden Arıklı, atılan tüm adımların Türkiye Devlet Hava Meydanları İşletmesi denetimi ve önerileri doğrultusunda alındığını belirtti.

Ercan Havalimanı’nın işletilmesine ilişkin verilen yetkinin “kısmi ve geçici” olduğunu vurgulayan Bakan Arıklı, “Eksiklikler var. Ancak bu eksiklikler uçuş güvenliğini asla etkileyecek şekilde değildir.” diye konuştu.

- “Tahkim heyetinin karar verme süresi bitti... Tartışılacak bir konu yok”

"Ek Protokol 5" kapsamında verilen 59 milyonun “ihtilaflı konulardan” kaynaklı olmadığını kaydeden Bakan Arıklı, bu ödemenin pandemi sürecinden doğan sıkıntılar nedeniyle verildiğini açıkladı.

Günlerce büyük bir heyet tarafından tartışılarak EK Protokol 5 üzerinde anlaşıldığını söyleyen Arıklı, 2-3 kişinin üzerine yüklenmesinin haksızlık olduğunu kaydetti.

Arıklı, tahkim heyetinin de karar verme süresinin bittiğini ve bundan dolayı tartışmaya gerek olmadığını söyledi.

Esas lisansın İngiltere’den gelecek akredite kuruluş tarafından verileceğini söyleyen Arıklı, buna yönelik hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

- Erhürman ve Arıklı arasında gerginlik...

Arıklı'nın ardından yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Erhürman, Bakan Atakan tarafından imzalanan protokol hükmünü okuyarak, "hükme göre, Sivil Havacılık Mevzuatı’nda hüküm bulunmadığı hallerde, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ve Türkiye mevzuatlarının geçerli olduğunu" kaydetti.

Erhürman, "ancak, KKTC’de bir havalimanına sertifika ve ruhsat verilmesi konusunda yerel mevzuatta hüküm vardır" dedi.

Erhürman, değişikliğin uzmanların gerekli yetkiyi vermeyeceğine inanıldığı için yapıldığını, bunun Bakan Atakan döneminde imzalanan sözleşmeyle bir ilgisi olmadığını savundu, “Neden uzman heyetini saf dışı bıraktınız?” diye sordu.

Bakan Arıklı, yerinden söz alarak, “kısmi ve geçici izinlere yönelik bir hüküm olmadığını, Türkiye mevzuatında bu yetkinin Bakan’a verildiğini kaydetti.

5 numaralı sözleşmede itfaiye hizmetlerine yönelik masraflardan kimin sorumlu olduğu konusunda yine bir “ihtilaf konusu” olduğuna karar verildiğini söyleyen Erhürman, konuya ilişkin zeyilnamede sorumlunun yine şirket olduğunu savundu. Bakan Arıklı, bunun üzerine, “ihtilaf”ın talep edilen “köpük sıkan araçların alınmasına” yönelik olduğunu söyledi.

Erhürman’ın konuşmasının devam ettiği sırada, Erhürman ve Bakan Arıklı arasında tartışma çıktı. Erhürman Arıklı’yı “gayri ciddi olmakla,” Arıklı ise Erhürman’ı “şovmen olmakla” suçladı.