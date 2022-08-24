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Mecliste Gergin Anlar! Muhalefet, Kürsüyü Terk Etmiyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ediyor. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, meclis kürsüsünü terk etmiyor.
Mecliste Gergin Anlar! Muhalefet, Kürsüyü Terk Etmiyor

CTP’li vekillerin de yanında durduğu ve meclis kürsüsünü adeta abluka altına alan vekiller ve iktidar arasında gergin anlar yaşanıyor.

Belediyeler değişiklik yasa tasarısı tartışmalarının ardından Meclis İç Tüzük tartışması vekiller arasında sert tartışmalara neden oluyor. İktidar vekilleri konuşma hakkı istiyor, Erhürman ise oturuma ara verilmesini istiyor. Meclis Başkanı Zorlu Töre ise ara vermeyeceğini iç tüzüğe uyulması gerektiğini söyledi. Meclis kürsüsünü terk etmeyen muhalefet vekillerine iktidar vekilleri ayağa kalkarak müdahale ediyor. Meclis Başkanı Zorlu Töre ise ara vermemekte ısrarlı. İktidar vekilleri ile muhalefet vekilleri arasında ince bir çizgi var. Sesler ve sinirler yükseldi.

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