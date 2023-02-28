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Mecliste gergin dakikalar! Tahsin Ertuğruloğlu’ndan Erkut Şahali’ye; “Hadsizsin ve yüzsüzsün”

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Mecliste gergin dakikalar! Tahsin Ertuğruloğlu’ndan Erkut Şahali’ye; “Hadsizsin ve yüzsüzsün”
Mecliste gergin dakikalar! Tahsin Ertuğruloğlu’ndan Erkut Şahali’ye; “Hadsizsin ve yüzsüzsün”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali Meclis’te tartıştı. Ertuğruloğlu, tartışma esnasında Erkut Şahali’ye yönelik, “Hadsizsin ve yüzsüzsün” ifadelerini kullandı…

Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü oturumunda gergin anlar yaşandı. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Meclis kürsüsünden konuşma yaptığı sırada, CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin sorusu üzerine Rum Dışişleri’nin açıkladığı yönde karar olmadığını Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan öğrendiğini söyledi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın devletin adının değiştirileceği iddiasını sorması üzerine de Ertuğruloğlu, “Devletin isminin değiştirilme kararını Meclis verecek. Meclis’ten geçerse referanduma gidilecek” dedi. “Bir ülkede siyaset ülke çıkarları için, halk için yapılır” diyen Ertuğruloğlu, “Size göre ülke Kıbrıs’tır… Kıbrıslılık diye olmayan bir milli kimliğe kendinizi teslim ettiniz” şeklinde konuştu.

Bu esnada Genel Kurul’da tansiyon yükseldi.

Dışişleri Bakan Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, tartışma esnasında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali’ye yönelik, “Hadsizsin ve yüzsüzsün” açıklamasında bulundu. Seçimden korkup kaçmadığını ifade eden Bakan Ertuğruloğlu, milletvekili olmadığı için mutlu olduğunu, başkanlık sistemine inandığını söyledi. Bakan Ertuğruloğlu’nun “Sizden gelen olumsuzlukları mutlulukla karşılarım. Çünkü sizden iyi bir şey gelse üzüleceğim, ‘yanlış yapıyorum’ diyeceğim” demesi üzerine CTP Milletvekili Doğuş Derya yerinden, “Çok yüzsüzsün” dedi. 

Daha sonra Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, kürsüden inerek, salondan ayrıldı. Hükümet kanadı da Genel Kurul salonundan ayrıldı.

Bunun üzerine CTP Milletvekili Armağan Candan yerinde söz alarak, Bakan Ertuğruloğlu’nu “insanlık suçlusu” olmakla itham etti.

CTP Milletvekili Doğuş Derya da yerinden söz alarak, Tahsin Ertuğruloğlu’nu protesto ettiklerinin kayıtlara geçirilmesini istedi.

TALAT

Daha sonra CTP Milletvekili Ongun Talat söz alarak, kürsüye çıktı. Birilerine yama olmayı değil Kıbrıs Türklerinin tüm adada yetki ve hak sahibi olması gerektiğini savunduklarını ifade eden Ongun Talat, “Biz iktidar iddiası olan bir siyasi partiyiz” dedi.

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