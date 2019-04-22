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Mecliste gerginlik: Arıklı, sahtecilikten hükümlü 2 mahkumun neden sınırdışı edildiğini sordu, ortam gerildi

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Mecliste gerginlik: Arıklı, sahtecilikten hükümlü 2 mahkumun neden sınırdışı edildiğini sordu, ortam gerildi
Mecliste gerginlik: Arıklı, sahtecilikten hükümlü 2 mahkumun neden sınırdışı edildiğini sordu, ortam gerildi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, geçtiğimiz günlerde adadan sınır dışlı edilen iki öğrenci ile ilgili konuştu. Arıklı, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, Baybars'a "Bu çocukları neden affetmedin? Neden sınır dışı ettin? Senin de çocuğun var.

Evde onların yüzüne bak ve vicdanına hesap ver" deyince, meclis karıştı. Baybars, kürsüden Arıklı'ya, "Meclis sizin iş takibi yapacağınız yer değil" dedi. Evrak sahtekeyen, TC kimliği üzerinde oynama yapan ve tedavüle sürmek isterken yakalanan, altı ay hapis yatan, üstelik de vatandaş olmayan şahıslara yapılacak uygulamanın belli olduğunu söyleyen Baybars, "Vicdanımızla değil, yasalarla ülke yönetiyoruz" ifadesini kullandı.

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