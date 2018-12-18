  • BIST 90.520
  • Altın 214,577
  • Dolar 5,3491
  • Euro 6,0862
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Meclis'te gerginlik: Ziyaret etmeyen alçaktır, kafanızda tabanca varken...

»
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik eleştirileri sonrası Meclis'te gerginlik yaşandı
Meclis'te gerginlik: Ziyaret etmeyen alçaktır, kafanızda tabanca varken...

Kendisini savunan Akar, 'Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır' derken, 15 Temmuz'a ilişkin ise, 'Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar, 'başımıza geçeceksin' dediler ve ben bunu reddettim. İçinizde, yatağa yattığınız zaman düşünün, kafanızda tabanca varken hayır diyebilecek kaç kişi var?' ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Milli Savunma, Dışişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerinde aleyhte söz aldı.

1972'de orduya girdiğinde, ordunun tüm askeri öğrencileri gibi bir gün Genelkurmay Başkanı olmak isteyen birine, 2015'te bu hayalin nasip olduğunu söyleyen Özel, bu Genelkurmay Başkanı, şimdiki Milli Savunma Bakanı'nın, üniformayı çıkardığını, siyasileştiğini, bazı eleştirilere muhatap olacağını söyledi. 

Akar'ın 3. Kolordu Komutanı iken, kumpas davalarında, kumpas mağduru bütün subay, astsubay, amiral, generallerin, bilirkişi raporuyla bunun kumpas olduğunun ortaya çıkmasını beklerken, icra subayı Ahmet Erdoğan'ı görevlendirdiğini, Erdoğan'ın "berbat bir uzman görüşü" yazdığını belirten Özel, Erdoğan'ın, bugün FETÖ'den firari olduğunu söyledi. 

Özgür Özel, "rejime kast eden anayasa değişikliği" hayata geçmek üzereyken, bununla ilgili muhalefet partileri aday arayışındayken, MİT Başkanı ile birlikte helikopterle bir önceki cumhurbaşkanının bahçesine inip, "o seçime apoletlerin, militarizmin gölgesini düşüren" birinin Milli Savunma Bakanlığından bahsettiklerini dile getirdi. 

Akar'ın, dava arkadaşları, mücadele arkadaşları cezaevindeyken, "Bizi bir kez bile ziyarete gelmedi" diye sitem ettiğini belirten Özel, buna rağmen Akar'ın, "1923, değerlerimizden kopma dönemidir." diyen; Atatürk'e "firavun" diyen Nuri Pakdil'i ve "TSK'ye hakareti alışkanlık haline getiren" Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz'ı ziyaret ettiğini söyledi. 

TARTIŞMA ÇIKTI, BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora, Özel'e tepki gösterdi. CHP sıralarına doğru yürüyen Cora'yı, AKP milletvekilleri araya girerek engelledi. CHP ile AKP milletvekilleri arasında tartışmanın sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşime ara verdi. 

Aranın ardından Özel'e yanıt veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özel'in konuşmasını kınadığını ifade etti.

Akar, bunların sağda, solda, bilen, bilmeyen herkesin konuştuğu konular olduğunu, bu konulara açıklık getirmesi için Özel'in konuşmasını bir fırsat olarak nitelendirdiğini belirtti. 

Bilirkişi raporunda kendisinin bir dahilinin bulunmadığını, bunu herkesin bildiğini, bütün kayıtlarda olduğunu ileri süren Akar, "Ahmet Erdoğan adlı kişinin, benim icra subayım olmadığını, onun bilirkişi olarak atanmasında benim dahilimin olmadığını, birlikte olmakla beraber benim dışımda diğer personel tarafından böyle bir görevlendirme yapıldığını, kayıtları inceleyen bilir. İnceleyin" dedi. 

Akar, Hasdal'daki arkadaşlarını ziyaret etmediği eleştirilerine ise, "Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Hasdal'dan çıkmadım ben. Arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü riski aldım. Savcıya, adli müşavire, hapishane müdürüne rağmen, her türlü riski aldım" diye yanıt verdi. 

Nuri Pakdil'i ziyaretine ilişkin de açıklamalarda bulunan Akar, terör örgütünün başına, hırsıza, uğursuza gitmediğini, bir hasta ziyareti niteliğinde olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığının ödül verdiği, Cumhurbaşkanı'nın devlet madalyası verdiği bir sanat, devlet adamı olduğunu söyledi. 

'KAFANIZDA TABANCA VARKEN...'

Akar, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine yönelik Özel'in eleştirilerine işaret ederek, kafalarına tabanca dayanarak, "başımıza geçeceksin" dediklerini, kendisinin bunu reddettiğini söyledi. Akar, "Yatağınıza yattığınızda düşünün, kafanızda tabanca varken, hayır diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin, deneyin. Akıncı'ya götürdüler, etrafımızda silahlı insanlar, bir sürü asker. Bütün o alçakların önünde tek başına oturuyorum. 'Bunu okuyun, imzalayın' dediler. İmzalamadım. Sayın Özel'in, terör örgütlerine dahi söylemediği hususu, bir genelkurmay başkanına... 49 yıl hizmet yaptım ben... Keşke Atatürkümüzün partisinde sizin gibi bir grup başkanvekili olmasaydı" dedi. 

Akar'a yanıt vermek isteyen Özel'e, AKP milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak engel oldu. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in konuşması sırasında ise bir süre CHP'li milletvekilleri aynı şekilde karşılık verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Murat Özdemir'in papağana işkencesi, akıllara 7 ay önce yayınlanan Yemekteyiz bölümünü getirdi18 Aralık 2018 Salı 11:32
  • Gazeteci örgütleri: Fatih Portakal'a zarar gelirse sorumluluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bileceğiz18 Aralık 2018 Salı 10:29
  • Papağana işkence gözaltısı18 Aralık 2018 Salı 09:23
  • İrem Derici: Yıldız Tilbe kafamı ısırdı18 Aralık 2018 Salı 09:19
  • Karşılıksız çek tutarında büyük artış: 25 milyar TL'ye ulaştı17 Aralık 2018 Pazartesi 12:50
  • TSK, Ege ve Doğu Akdeniz'i İHA'larla gözetleyecek17 Aralık 2018 Pazartesi 11:43
  • Türkiye'de işsizlik oranları açıklandı17 Aralık 2018 Pazartesi 10:51
  • Muhalefetten çağrı: 17-25 Aralık'ın üstünü kapatmayın17 Aralık 2018 Pazartesi 10:29
  • Sayıştay tespit etti: Sinyalizasyonun parası ödendi ama yapılmadı17 Aralık 2018 Pazartesi 10:02
  • İşte İstanbul ve Ankara için son anket16 Aralık 2018 Pazar 21:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti