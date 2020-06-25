Meclis’te Gündem Ekonomi ve Covid-19 Tatar: Türkiye’den geleceklere çifte test

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ekonomik paketle ilgili yaptığı güncel konuşmada, şikayet etmeyi bırakıp icraat yapıp, hep beraber toplumun ihtiyaçlarının karşılanması önerilerinin bugüne kadar hep reddedildiğini belirtti.

Eldeki sınırlı kaynakların tüketilmesiyle elde hiçbir şeyin kalmayacağını bugüne kadar dile getirdiklerini ifade eden Erhürman, ekonomik harcama planı görmek istediklerini, ancak hazırlanan paketlerin bugüne kadar kendileriyle paylaşılmadığını söyledi.

Türkiye ile imzalanan protokol konusunda eleştirilerde bulunan Erhürman, protokol topluma açıklanıyorsa bunun kaynakları ile birlikte açıklanması gerektiğini, rakamların birbirini tutmadığını kaydetti.

Tufan Erhürman, “Pakette siz kaynakları gösterme yükümlülüğünde değil misiniz” diye sorarak, bu konuda hükümetin şeffaf olacağını söylemesine rağmen kaynağın nereden bulunacağını açıklamadığını ifade etti.

Piyasada olan 385 milyonu vermeyi düşünüp, piyasadan alacakların ertelemesinin düşünülmediğini, ancak aylardır işsiz olan insanların yükümlülüklerini yerine nasıl getireceğini soran Erhürman, piyasanın öngörülebilirlik üzerinden çalıştığını kaydetti.

1,500 TL maaş desteği ödemeleri konusunda piyasaya verilen taahhütlerin gerçekleştirilmediğini dile getiren Erhürman, işçinin sigorta priminin desteklenmesi için işverenin Ocak 2020’ye kadarki borçlarının ödemesi şartını eleştirdi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, bunun işverenin yaptığı bir şey için işçiyi cezalandırmak anlamına geldiğini anlattı.

Bu dönemin olağandışı bir dönem olduğunu söyleyen Erhürman, yapılan hataların işsizlik ve kepenk indirmelere yol açacağını söyledi.

Elektrik teşvikinin 10 kuruştan 25 kuruşa çıkarırken yapılan hesabın ne olduğunu soran Erhürman’a Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yerinden cevap verdi.

Tufan Erhürman, ekonominin bir kriz merkezinden yönetilmesine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Güneye açılan kapılar konusunun ekonomi boyutu da olduğunu söyleyen Erhürman, kapıların açılması konusunda Kuzey ve Güney arasındaki uyumsuzluk olduğunu anlattı.

Erhürman hangi kapının nasıl açılacağının neye göre belirlendiğini de sordu.

Pandemi hastanesinin sadece tabelayla olmayacağını içindeki donanımın buna uygun olması gerektiğini dile getiren Erhürman, dertlerinin adı pandemi hastanesi olan bir hastane değil, vakalar gelirse bir hastanenin tamamen bu iş için ayrılması olduğunu kaydetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümetin “karar alamama” durumu nedeniyle ekonominin çok büyük zarara uğradığını kaydetti.

Pandemi hastanesi açılmaması nedeniyle uçuşların açılması konusunda da sıkıntılı bir durumun ortaya çıktığını anlatan Erhürman, bunun yarattığı ekonomik kaybın da topluma açıklamasını talep etti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, açıklanan ekonomik paketin yaratılan ekonomik yıkımı karşılayabilecek noktada olmadığını kaydetti, bu paketin kaynağının ne olduğunun açıklanmasını istedi.

Daha sonra Başbakan Ersin Tatar kürsüye çıkarak yanıt verdi. İlk paketin başarıyla uygulandığını, bu sayede piyasaya ciddi bir nakit akışı sağlandığını söyleyen Tatar “covid depremi”ne rağmen yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler ile 2020 bütçesinin tamamen uygulanabileceği bir noktaya gelindiğini ifade etti.

Kamu maliyesinin düzeltilmesi, bütçenin uygulanabilir hale gelmesi, kaybın telafisinin sağlanması ile 2020 bütçesinin başarıyla uygulanabilmesi, borçların yeniden yapılandırılması ile sürecin iyi şekilde yönetildiğini söyleyen Tatar, yaşananlara rağmen bütçeyi bu noktaya getirmenin önemli bir başarı olduğunu anlattı.

Normalleşme sürecinin doğru yönetilmesi gerektiğini söyleyen Tatar, ekonomik örgütlerle sürekli istişare içinde olduklarını, örgütlerin büyük ölçüde memnun olduğunu dile getirdi.

Ekonomik faaliyetlerin başlaması için seferlerin başlaması, öğrencilerin, turistlerin adaya gelmesinin sağlanmasının önemli olduğunu söyleyen Tatar, dünyada KKTC’nin virüsten temiz bir bölge olması ve diğer bazı avantajlar sayesinde oluşan algının gelecek açısından da önemli olduğunu belirtti.

“Bundan daha iyisinin yapılabileceğini düşünmüyorum” diyen Başbakan Tatar, sürecin iktisadi yaklaşımlara göre doğru şekilde yönetildiğini dile getirdi.

Başbakan Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yerinden sorduğu soru üzerine şimdiye kadar 70 milyon iç borçlanmaya gidildiğini kaydetti.

Erhürman’ın borçlanmanın neden yapıldığıyla ilgili detaylar istemesi üzerine Başbakan Tatar, detaylara girmeye lüzum görmediğini söyledi.

Ülkede 90 günde 40 bin test yapıldığını dile getiren Tatar “Bir kapasitemiz var” dedi ve gerekirse özel hastaneler ve laboratuvarlarla da anlaşılabileceğini kaydetti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da turizmcilerin sıkıntıları olduğunu dile getirerek otellerin 1 Haziran’da açıldığını, 1 Temmuz’da uçuşların başlamasının yeniden tartışma konusu haline geldiğine işaret ederek çok sayıda otel çalışanının işsizlikle karşı karşıya olduğunu kaydetti, Güney Kıbrıs’a benzer bir uygulama yapılmasının mümkün olup olmadığını sordu.

Başbakan Tatar da Bakanlar Kurulu’nda alınan kararın ortada olduğunu, “Türkiye’den gelecek uçuşlarda 3 gün önce test yapılacak bir test de burada yapılacak” dedi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy’un sorusu üzerine Tatar, Türkiye’den gelecek paranın borç olduğunun ancak bunun yarın istenecek bir borç olmadığını kaydetti.

Tatar normalleşme iyi yönetilebilirse bu işin içinden çıkılabileceğini kaydetti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de Başbakan Tatar’ın sürekli dünyada KKTC’deki başarıdan övgüyle söz edildiğini söylediğini kaydederek bu konudaki haberleri derleyip kendileriyle paylaşmalarını istedi.

Şahali, Domuzcular Burnu’ndaki hastanenin kullanımıyla ilgili bir girişim yapılıp yapılmadığını sordu.

Başbakan Tatar bunun yanıtını Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin verebileceğini kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar devletin 2020 bütçesini Covide rağmen büyük bir başarıyla uyguladığını anlattı, “Devlet eğer bunu yerine getirememiş olsaydı o zaman görürdünüz ne olurdu bu ülkede” şeklinde konuştu.

Tatar, bu güvenle iş insanlarının yatırım yapmaya bile başladığını kaydetti.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, pandemide yeniden hızlanma olması halinde kullanılacak yatakların mevcut bölümlerin yatakları olduğunu söyledi, olası bir pandemide bu yataklar kullanıldığı zaman diğer hastalıklar nedeniyle yatış alması gereken hastaların nerede yatacağını sordu.

Tatar bu soruya Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yanıt vereceğini, bu konunun kendileri için önemli olduğunu ancak panik içinde olunmaması gerektiğini kaydetti.

Tatar, “Panik yapmaya gerek yok” dedi.

Ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeniden söz aldı, demokrasinin başlangıç noktasının, ülkenin sınırlı kaynaklarının nasıl kullanılacağı konusunda Meclis’e bilgi verilmesi olduğunu kaydetti.

Erhürman, en azından “bu konuda yeterince bilgi verdik” tavrından vazgeçilmesini istedi, sorularına yeterince yanıt alamadıklarını dile getirdi.

Sosyal sigorta primlerinin nasıl ödeneceği konusunda dahi bakanlar arasında görüş birliği olmadığını kaydeden Erhürman, bu dönemde işsiz kalan kişilere normal işsizlik ödeneğinden daha az para ödendiğini söyledi.

İkinci PCR yapılacağı konusuyla ilgili de, bu durumun laboratuvarda yığılma yaratacağını söyleyen Erhürman’a yerinden yanıt veren Sağlık Bakanı Ali Pilli, daha fazla testin daha hızlı yapılabilmesi için yeni personel alınacağını kaydetti.

Pilli, bu konuda özel laboratuvarlardan da hizmet alındığını dile getirdi.

Bakan Pilli bu çerçevede havalimanında incelemeler yaptıklarını da anlattı.