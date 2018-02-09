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Meclis’te gündem Hükümet programı ve başkanlık divanı seçimi olacak

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Meclis’te gündem Hükümet programı ve başkanlık divanı seçimi olacak
Hükümet programı bugün Meclis’te…


Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün gerçekleştirilecek toplantıda hükümet programı okunacak.
Genel Kurul’un bir diğer gündem maddesi ise başkanlık divanı seçim olacak.

Geçici Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli başkanlığında saat 10.00’da başlaması beklenen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında ilk önce özel gündemde yer alan hükümet programına yer verilecek.
Program Meclis kürsüsünden okunarak Genel Kurul’a sunulacak…
Hükümet programıyla ilgili görüşmelere, 2 tam gün sonra yani 12 Şubat Pazartesi günü başlanacak…

12 Şubat’taki görüşmeler gece yarısını göstermeden tamamlanırsa, Meclis Genel Kurulu, bir tam gün sonra, yani 14 Şubat Çarşamba günü hükümete güvenoyu verilmesi gündemiyle toplanacak.

Görüşmeler, gece yarısından sonra tamamlanırsa oylama 15 Şubat Perşembe gününe kalacak. Güvenoyunda 26 “evet” aranacak.

Hükümet programının okunmasının ardından Başkanlık Divanı seçimine geçilecek.

Başkanlık divanı seçimleri daha önce iki kez ertelenmişti. Ertelemenin biri hükümet henüz oluşmadığı için diğeri ise bu konuda Başsavcılıktan görüş beklendiği için yapılmıştı.

Başkanlık Divanı seçiminde oylama kapalı yapılacak. Meclis’te grubu bulunan partilerin belirlediği adayların isimleri alınacak ve oy pusuları bu doğrultuda hazırlanacak.
Meclis Başkan ve Yardımcısı için ilk 4 turda “26 evet” oyu aranacak.

Bulunmaması halinde 5’inci turda oylamaya katılanların yarısının bir fazlasının olumlu oyu geçerli kabul edilecek.
İdare Amiri ve katipler için yapılacak seçimde oylamaya katılanların yarısının bir fazlasının oyu geçerli olacak. Bu oylamada “26” sayısı aranmayacak.

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