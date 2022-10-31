Meclis’te Hayat Pahalılığı ve Kıb-Tek’e Akaryakıt Alımı Konuları Tartışıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Avrupa Parlamentosu temsilciliği için UBP kanadından iki vekilin dönüşümlü olarak görevlendirilmesi konusu ele alınarak oyçokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurulda daha sonra, Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısının tezkeresi oy çokluğu ile onaylandı.Ardından mecliste, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Birleştirilmiş Tasarıya İlişkin tezkeresi okundu.

Daha sonra İç tüzüğün 62’inci maddesi uyarınca CTP Grubu adına Genel Başkan Tufan Erhürman hayat pahalılığı ve Kıb-Tek ile ilgili konuşma yaptı.

Erhürman, birkaç gün önce Başbakan Ünal Üstel’in elektrikle ilgili açıklamaları çerçevesinde yeni bulunan formülün ne olduğunu sordu.

Hayat pahalılığı ile ilgili şikayetlerin de bulunduğunu söyleyen Erhürman, hükümetin temel gıda maddelerinin ucuzlatılması ile ilgili çalışmalar olup olmadığını sordu.

Maliye Bakanı Alişan Şan da, Kıb-Tek te akaryakıt ve navlun konusunda yapılan çalışmalarının sonuna geldiğini ve Başbakan Ünal Üstelin çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli açıklamayı yapacağını anlattı.

Hayat pahalılığı ile ilgili olarak da hükümetin ve bakanlığının çalışmalar yaptığını söyleyen Şan, bu konuda da ilerleyen günlerde kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel de, elektrik kurumu ile ilgili sorunların ise devam ettiğini belirtti.

Başbakan Üstel, yakıt alımı konusunda gelinen aşamaya ilişkin bilgi vererek Türkiye Cumhuriyeti’nden bir şirketin taşımacılık ücreti olmadan KKTC ye yakıt getireceğini ve şirkete yakıtın borsa fiyatının ödeneceğini söyledi. Üstel Gelecek olan yakıtın kükürt oranının yüzde 1 olacağını Kükürt için filtre alındıktan sonra kükürt oranı yüzde 3 olan yakıt alınabileceğini ifade etti.

CTP Genel Başkanı Tufasn Erhürman yeniden söz alarak, Başbakan Üstel’in anlattıklarının daha önceki UBP hükümetlerinin söylemleri ile aynı olduğunu savundu.

Erhürman, filtre konusuna asla karşı olmadıklarını ama hiçbir uzman ile konuşmadan filtre takımına gidilecekolmasını eleştidiklerinibelirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhyan Arıklı da, hükümetin kurulduğu günden itibaren en doğru icratını yapmak üzere olduğunu söyleyerek, atılan bu adımın Kıb-Tek mafyasını bitireceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ile yapılacak anlaşma ile KKTC’nin artık navlun ücreti ödemeyeceğini kaydederek, “Kıb-Tek meselesini bu hükümet bitirecek. Navlun ücreti ve ihaleler tarih olacak. Türkiye Cumhuriyeti navlun ücretini ben ödeyeceğim diyor siz daha ne istiyorsunuz. Bacalara filtre takılacak ve bunla birlikte Türkiye’de çok bulunan kükürt oranı yüzde 3 lük yakıt gelecek. Böylelikle elektrik fiyatları da düşürülecek inşallah. Böylelikle muhalefet konuşacak birşey bulamayacak” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeniden söz alarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın muhalefetin konuşacak bir konu bulamayacağı söylemlerinin üzerine “Memleketin hali ortada, her konuda konuşulacak birşey vardır” dedi.

Erhürman, “Herşeyi Türkiye yapacakısa siz ne yapacaksınız” diye sorarak, iktidardan her konuda istişare içerisinde olmasını istediklerini kaydetti.

Genel Kurul da daha sonra Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Birleştirilmiş Tasarıya İlişkin görüşmeler geçildi.